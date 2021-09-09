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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكتشف فيجو .. مسيرة حافلة لـ كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً جديداً لمنتخب مصر خلفاً للمدرب حسام البدري الذي أقيل من منصبه.

وتأتي خطوة التعاقد مع كيروش لقيادة الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2022 بخلاف تولي مهمة تدريب منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في شهر يناير المقبل والاستحقاقات الأخرى.

ونستعرض لكم في التقرير التالي تفاصيل السيرة الذاتية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد توليه قيادة منتخب مصر.

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أول أجنبي يعاون كارلوس كيروش فى منتخب مصر

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محمد عمارة: التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميا.. فيديو

البداية في موزمبيق.. واكتشاف فيجو

كيروش صاحب الـ68 عاماً ولد في موزمبيق التي كانت تحت الاحتلال البرتغالي من أسرة برتغالية ولعب في فريق موزمبيقي وهو فيرفياريو كحارس مرمى في الفترة بين 1968 إلى 1974.

وعاد كيروش مع أسرته للبرتغال بعد استقلال موزمبيق واستكمل دراسته في لشبونة وترك لعب كرة القدم قبل أن يعود لهوايته المفضلة ولكن من بوابة التدريب.

بدأ كيروش مشواره التدريبي عام 1988 بتولي قيادة منتخب الناشئين البرتغالي تحت 17 عاماً وتوج معه بلقب بطولة أوروبا واكتشف موهبة الأسطورة لويس فيجو أحد أفراد هذا الجيل الذي حقق المركز الثالث ببطولة العالم مع كيروش.

وانتقل كيروش لقيادة منتخب الشباب البرتغالي لحصد بطولة العالم عام 1991 ، ووصل كيروش سريعاً لقيادة منتخب البرتغال في عام 1991 واستمر حتى عام 1993 وقاد برازيل أوروبا في 19 مواجهة وتلقى 4 هزائم فقط ولكنه فشل في قيادة البرتغال لمونديال 1994.

وتولى كيروش قيادة سبورتنيج لشبونة وحقق معه لقب كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي ثم قاد فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي ثم ناجويا الياباني.


تدريب الإمارات وجنوب أفريقيا

تولى كيروش قيادة منتخب الإمارات في يناير 1998 ولمدة عام وخاض 16 مباراة وحقق 8 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل مرتين.

وقاد كيروش منتخب جنوب أفريقيا في الفترة بين 2000 إلى 2002 خلال 24 مباراة وفاز في 10 لقاءات وتلقى 6 هزائم وتعادل 8 مرات.

مساعدة فيرجسون.. وتدريب ريال مدريد

عمل كيروش مساعداً للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال موسم 2002 – 2003 ثم رحل إلى تدريب ريال مدريد الإسباني موسم 2003 – 2004 وفاز مع الفريق الملكي ببطولة كأس السوبر الإسباني.

وعاد كيروش مرة أخرى للعمل مساعداً مع فيرجسون في الفترة بين 2004 إلى 2008.

وقاد كيروش منتخب البرتغال في الفترة بين 2008 إلى 2010 وقاده للتأهل إلى كأس العالم ولكنه ودع المونديال من ثمن النهائي على يد إسبانيا بالخسارة بنتيجة 1-0.

تجربة إيران وكولومبيا

تولى كيروش قيادة منتخب إيران لمدة 8 أعوام في الفترة بين 2011 إلى 2019 وقاده للتأهل لمونديال 2014 وأيضاً لمونديال 2018.

وقاد كيروش منتخب إيران للتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية 2019 وخسر أمام اليابان بنتيجة 3-0 ورحل بعد فشله في تحقيق لقب كاس الأمم الآسيوية.

ورحل كيروش إلى تدريب كولومبيا وقادها إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 ولكنه رحل بعد خسارة قاسية أمام الإكوادور بنتيجة 6-1 في تصفيات كأس العالم الحالية.

كيروش البرتغالي كارلوس كيروش منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2022 الاتحاد المصري لكرة القدم

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