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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تسمح برحيل 200 من الأمريكيين ومواطني دول أخرى من أفغانستان

طالبان
طالبان

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، أن حركة طالبان وافقت على السماح برحيل 200 من المدنيين الأمريكيين ومواطني دول أخرى بواسطة طائرة مستأجرة من مطار العاصمة كابول.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه إن هؤلاء بقوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأمريكية.

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وكشف المسؤول الأمريكي أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل "زاد الضغط على طالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص".

ومن المتوقع أن تغادر هذه المجموعة اليوم الخميس، فيما لم يوضح المسؤول "ما إذا كان الأمريكيون ومواطنو الدول الأخرى من بين من تقطعت بهم السبل لأيام في مدينة مزار الشريف بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل".

وكانت الخارجية الأمريكية، أكدت الأربعاء، ضرورة أن تمتنع طالبان عن استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية: "نأمل من أي حكومة في أفغانستان الوفاء بالتزاماتها، ونتواصل مع طالبان لإجلاء الأمريكيين الباقين في أفغانستان، والتواصل مع طالبان لا يعني الاعتراف بها ويجب أن تكتسب شرعيتها".

وأضافت: "ندعو طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حقوق الإنسان، ومنح طالبان الاعتراف الدولي مشروط بخطوات عدة، وعدم وفاء طالبان بالتزاماتها يفاقم الأزمة داخليا".

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنها تتعاون مع المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

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