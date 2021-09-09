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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ناجحة بنسبة 100%.. أهم طرق علاج ضعف الانتصاب عند الرجال

استشاري جراحة الذكورة
استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، إن الدعامات من أهم طرق علاج ضعف الإنتصاب عند الرجال، مشيرا إلى أنها عبارة عن جسم مصنع بطريقة حديثة.

وأضاف ياسين الفقي خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه يتم وضع الدعامات داخل النسيج الكهفي فى العضو الذكرى، موضحا أنه بمجرد دخولها يصبح صلابته موجودة بنسبة 100%.

وفي سياق آخر، كشف الدكتور ياسين الفقي ، استشاري الذكورة والضعف الجنسي بمركز " مصر للذكورة  " ، أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي للرجل ، موضحا أنها أحد المشكلات الصعبة لدى المريض ، مشيرا إلى أن هناك أمل بنسبة 60% لحل تلك المشكلة عند الرجال، مكملا أن الضغط النفسي أهم الأسباب في فشل الحقن المجهري .

وأضاف أن انعدام الحيوانات المنوية سببه عيب خلقي في الخصيتين يولد به الرجل ، أو مشكلات في الغدة النخامية ، وتابع :  "عندنا 50 % من المترددين علينا عندهم مشكلة في انعدام حيوانات منوية " .

ونوه استشاري الذكورة الدكتور ياسين الفقي الى أن العلاج الإشعاعي و الكيماوي أحد أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي ، وكذلك إهمال مشكلة دوالي الخصيتين لفترة طويلة .

جراحة الذكورة الضعف الجنسي الدعامات صباح البلد العضو الذكرى النسيج الكهفي

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