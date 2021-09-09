تراجع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الاسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11104 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2386 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13472 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4327 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2838 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3828 نقطة.