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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يسرنى أن أكون معاك.. موسيمانى يفاجىء كيروش برسالة قوية بعد تدريب المنتخب

كيروش مدرب منتخب
كيروش مدرب منتخب مصر

وجه بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رسالة إلى البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.



وكتب موسيمانى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: “ البروفيسور كارلوس كيروش سيرتك الذاتية تتحدث عن نفسها، لك كل دعمى ويسرنى أن أكون معاك.. كيروش أهلا بك فى مصر”.



ويواجه كيروش العديد من التحديات فى تجربته الجديد مع منتخب مصر، يأتى على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر ، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر .

ويأتى التحدى الثانى أمام كيروش هو إعادة أمجاد الأداء المميز لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى غاب طوال الفترة الماضية ، ويمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة وعلى رأسهم النجم المصرى العالمى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الننى نجم أرسنال ورمضان صبحي وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين .

أما التحدى الثالث الذى يواجه كيروش فى مهمته مع منتخب مصر هو المنافسة على لقب بطولة الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون 2022 ، وغاب تتويج منتخب مصر عن اللقب الإفريقي لمدة 12 عاما حتى موعد انطلاق النسخة المقبلة بعد أن كان المنتخب حصدها فى 3 مرات متتالية 2006 و2008 و 2010 تحت قيادة المدرب الأسطورى حسن شحاتة .

ويصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم آخر الأسبوع المقبل لتوقيع عقود تدريبه للفراعنة بشكل رسمي بعد إعلان اتحاد الكرة توليه المسئولية.

بيتسو موسيماني كارلوس كيروش منتخب مصر موسيمانى النادي الأهلي

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