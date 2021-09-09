إحنا أسفين.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى مفاوضات حسن شحاتة لتديب منتخب مصر

كشف كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي بنادي البنك الأهلي، كواليس المفاوضات الأخيرة التي تمت بين اتحاد الكرة ووالده حسن شحاتة، المدير الفني لـ منتخب مصر الأسبق.



وقال كريم شحاتة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج وان تو مع سيف زاهر، المُذاع عبر إذاعة أون تايم سبورت أف إم: "تحدث معنا مسئول كبير في الدولة ومسئول أخر من اتحاد الكرة، بشأن تولي حسن شحاتة قيادة منتخب مصر، وهناك مسئول في الدولة تحدث مع حسن شحاتة ليطمئن على صحته وجاهزيته لقيادة منتخب مصر".



وأضاف: "حسن شحاتة أبدى ترحيبه بالتواجد في منتخب مصر وأنه تحت أمر الدولة في أي وقت، وبدأ بالفعل تشكيل أجهزة فنية تكون متواجدة معه".



وتابع: "عندما تحدث معي مسئول من اتحاد الكرة أخبرني أن هناك مفاوضات بينهم وبين البرتغالي كارلوس كيروش، وطلب مني عدم الإعلان عن المفاوضات في الإعلام مع حسن شحاتة حفاظًا على السرية، وظلت الاتصالات بيننا حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الماضي".



استكمل: "صباح الأربعاء تلقيت اتصالاً هاتفيًا من مسئول في اتحاد الكرة، أخبرني بأنهم نجحوا في الاتفاق مع كارلوس كيروش، وتقدموا باعتذار لحسن شحاتة وأكدوا على تقدير الشعب المصري له ولإنجازاته".



أوضح: "عندما أبلغت حسن شحاتة بالأمر، قال قدر الله وما شاء فعل، لعله خيرًا ولا أحد يعلم النصيب والأهم مصلحة منتخب مصر وتم غلق الملف".



اختتم: "جميعنا سنكون وراء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر وهو يضم عناصر مصرية مميزة مثل ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري".



ويواجه كيروش العديد من التحديات فى تجربته الجديد مع منتخب مصر، يأتى على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر ، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر .



ويأتى التحدى الثانى أمام كيروش هو إعادة أمجاد الأداء المميز لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى غاب طوال الفترة الماضية ، ويمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة وعلى رأسهم النجم المصرى العالمى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الننى نجم أرسنال ورمضان صبحي وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين .



أما التحدى الثالث الذى يواجه كيروش فى مهمته مع منتخب مصر هو المنافسة على لقب بطولة الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون 2022 ، وغاب تتويج منتخب مصر عن اللقب الإفريقي لمدة 12 عاما حتى موعد انطلاق النسخة المقبلة بعد أن كان المنتخب حصدها فى 3 مرات متتالية 2006 و2008 و 2010 تحت قيادة المدرب الأسطورى حسن شحاتة .



