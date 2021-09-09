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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد

كحجافظ الفيوم أثناء
كحجافظ الفيوم أثناء الاجتماع

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس  كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس طارق مسعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، والمهندس مصطفى عويس مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء الفيوم، والأستاذ حسين رجب مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القيمة المالية للمقايسات المعدة لتوصيل المرافق من صرف صحي ومياه وكهرباء لعدد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، حيث أكد المحافظ على ضرورة مراجعة كافة الاحتياحات، وكذا القيمة المالية للمقايسات وتحمل كل جهة التكلفة والحصص المالية الخاصة بها.

وأضاف أن محافظ الفيوم وجه خلال الاجتماع، بضرورة الإنتهاء من توصيل كافة المرافق لبعض المدارس المنشأة حديثاً قبل بدء الدراسة، مؤكداً على المتابعة المستمرة والإلتزام بالتوقيتات المحددة، فضلاً عن توفير أعضاء هيئة التدريس وسد العجز، مشدداً على متابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، والتزام العاملين بها بوسائل الحماية الشخصية، إضافة لسرعة تلقي العاملين بالقطاع للقاح للتصدي للإصابة بفيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي.

وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة التنسيق التام بين هيئة الأبنية التعليمية ومجالس المدن بشأن التأكد من جاهزية المدارس ومنشآتها استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعيق التنفيذ، للانتهاء من كافة أعمال توصيل المرافق اللازمة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، التى يجرى تنفيذها بعدد من المدارس المنشأة حديثا، فضلاً عن سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والمعاينات الخاصة لبعض الأراضى المزمع اقامة مدارس زراعية عليها بمركزى اطسا ويوسف الصديق.

كما وجه المحافظ، رئيس شركة المياه والصرف الصحى، ومسئولي الكهرباء، بمراجعة القيمة المالية للمقايسة الخاصة بتوصيل المرافق إلى مدرسة زكى صالح الثانوية الفنية بعزبة زكى صالح التابعة لقرية المشرك بمركز يوسف الصديق للإنتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لها فى اسرع وقت .

 

 

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محافظ الفيوم جاهزية المدارس الدراسي الجديد توصيل المرافق

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