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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصرع 14 شخصا.. حريق بمستشفى لمرضى كورونا في مقدونيا الشمالية.. فيديو

حريق بمستشفى لمرضى
حريق بمستشفى لمرضى كورونا في مقدونيا الشمالية

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض حريق بمستشفى لمرضى كوفيد-19 في مقدونيا الشمالية.

 

وظهر بالفيديو أن حريق شب في مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في مدينة تيتوفو التي غالبية سكانها من الألبان، في مقدونيا الشمالية مساء أمس، مما أدى إلى مصرع 14 شخصا.


 وسائل إعلام في مقدونيا الشمالية أفادت بمصرع 14 شخصا جراء حريق في مستشفى للمصابين بفيروس كورونا.

 

وتابعت أن الحادث وقع في مدينة تيتوفو التي غالبية سكانها من الألبان، حيث سجلت فيها أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ونشب الحريق في المستشفى عند الساعة التاسعة مساء الأربعاء حسب التوقيت المحلي، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بعد عدة ساعات.

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