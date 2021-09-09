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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل تدشين أول مؤسسة أهلية للسينما في السعودية

هناء العمير رئيس
هناء العمير رئيس مجلس الإدارة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي الأسبوع الماضي، بالموافقة على تسجيل جمعية السينما، كأول جمعية أهلية متخصصة في السعودية،  تهتم بقطاع صناعة الأفلام. وتم تسجيلها رسمياً، بموجب قرار وزاري.

الجمعية تضم  كلاً من، الكاتبة والمخرجة هناء العمير، رئيساً لمجلس الإدارة، والشاعر أحمد الملا، رئيس مهرجان أفلام السعودية، نائباً للرئيس، وأحمد الشايب، مشرفاً مالياً، وعضوية كلٍ من: سعد الدوسري، وعوض الهمزاني، والدكتور مسفر الموسى، وإبراهيم الحساوي، وهند الفهاد، وعبد العزيز الشلاحي، وضياء يوسف، ومجتبى سعيد.

ومن الأعضاء المؤسسين، يوسف الحربي، وفهد الأسطا، وعلي الكلثمي، وبدر الحمود، وشهد أمين، وجواهر العامري، وريم البيات، ومحمد الصفار، والدكتور محمد العوبثاني، والدكتور عبد الرحمن الغنام، وفيصل بالطيور، والدكتور فهد اليحيا.

وقالت هناء العمير رئيس مجلس الإدارة في تصريحات صحفية إن التسهيلات الحكومية جاءت تحقيقاً للرؤية السعودية التي مهّدت الطريق لكل المبدعين والمبدعات لتحقيق مشاريعهم الإبداعية.

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جمعية السينما هي جمعية أهلية مسجلة رسمياً بموجب القرار الوزاري رقم 9677 وتاريخ 14 محرم 1443 الموافق 22 أغسطس 2021 وبرقم ترخيص (2129) بالمنطقة الشرقية.

هناء العمير أحمد الملا أحمد الشايب سعد الدوسري عبد العزيز الشلاحي

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