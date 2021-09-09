تأهيل 15 الف أسرة من مستفيدي «تكافل وكرامة» بالأقصر

نظم برنامج "فرصة" في محافظة الأقصر التابع لوزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسة كير للتنمية عدد من جلسات تعديل السلوك والتحفيز التي تستهدف تأهيل حوالي ١٥ الف أسرة من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وذلك لتحفيزهم للدخول في الأنشطة الإنتاجية، ومن بين هذه الجلسات واللقاءات تم تنظيم جلسة للبرنامج بمجلس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر ، حضرها عدد من السيدات المستفيدات من شبكة الحماية والشباب من الباحثين عن عمل.



وقد قام د. عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن وبرنامج فرصة بحضور الجلسة والإجابة عن استفسارات المشاركين عن خدمات البرنامج وتوجهات الوزارة نحو تمكين الأفراد والمرأة خاصة، وقام بعد ذلك بزيارة لمقر جمعية تنمية المجتمع بالبياضية برئاسة عبدالرؤوف سيد عمر للوقوف على إمكانات الجمعية وبحث فرص التعاون في برنامج فرصة والمساهمة في توليد فرص التشغيل وتدريب وتأهيل السيدات والشباب.



كما زار جمعية عمر بن الخطاب في قرية البغدادي والتقى بمجلس إدارة الجمعية ومسؤولي برنامج التغير المناخي، وبرنامج الإقراض العيني للقروض الدوارة التي يتم تقديمها للسيدات في القرية والقرى المجاورة لمناقشة سبل التعاون والتوسع في المشروعات.



والتقى "الشبراوي" بعدد من السيدات المستفيدات من البرامج وناقش معهم كيفية الاستفادة من خدمات برنامج فرصة، و كان يرافقه في الجولة الأستاذ محمد زكي؛ منسق برنامج فرصة بمحافظة الأقصر، والمهندسة هبة إدريس مسؤول أول المشروعات الزراعية والغذائية بمركز إعداد الأسر المنتجة ومشغل الخياطة.

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