سماء إبراهيم تجسد شخصية تمارس أعمال الزار في مسلسل ورقة توت

تستعد الفنانة سماء ابراهيم لتصوير دورها فى مسلسل “ورقة توت” مع المخرج حسام على وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.

وقالت سماء إبراهيم فى تصريح خاص : الدور الذى أقوم به فى العمل جديد ومختلف واعتبرها تجربة مختلفة تماما عما شاهده الجمهور لى فى رمضان الماضي بمسلسلي “ملوك الجدعة” و مسلسل “شقة 6”.

وأضافت سماء إبراهيم : اجسد فى هذا العمل دور سيدة تدعى فاطمة تقوم ببعض اعمال الزار وهو ما فرض على ان أزور مثل هذه الأمور من اجل تجسيدها على الشاشة بشكل جيد.

مسلسل شقة 6

تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبي من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

مسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي وسيد رجب وشريف سلامة و صلاح عبد الله و محمود البزاوى و هاني عادل و أحمد بدير و رحاب الجمل و أحمد حاتم و ملك قورة .

مسلسل " شقة 6 .. العين الثالثة" السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) من إنتاج شركة بي – برودكشن منتج فنى مصطفى يوري – إخراج محمود كامل وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021.

سماء ابراهيم فى مسرحية أنا كارمن

تشارك فرقة مسرح الطليعة بعرض المونودراما " أنا كارمن" إخراج سماء ابراهيم فى ملتقى المونودراما الدولى بالهناجر؛ حيث يقدم العرض فى الافتتاح مساء غدا "الخميس" على مسرح مركز الهناجر.

يدور العرض فى قالب غنائي استعراضى كوميدى، ويمزج العمل بين مقطوعات موسيقية عالمية وبين مؤلفات موسيقية للفنان أيمن الخياط، ويناقش العرض أن بقلب كل انثى "كارمن" الباحثة عن الحرية والحب ولو اختلفت ثقفاتها وقدرتها عن أنثى أخرى.

"أنا كارمن " تمثيل سماء إبراهيم، موسيقي الفرنسى جورج بييزيه،أيمن الخياط، توزيع موسيقي د.محمد حسنى، تصميم ملابس رشيدة على، والعرض من تأليف وسينوغرافيا وإخراج سماء ابراهيم.

