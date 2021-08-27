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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القبض على سماء إبراهيم.. تعرف على أحداث الحلقة 5 من مسلسل شقة 6

روبى
روبى

طرحت منصة شاهد vip  صباح اليوم، خامس حلقات مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان 2021.

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبي دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

وجاءت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل شقة 6 مشوقة ، حيث تم القاء القبض على صباح “ سماء إبراهيم ” ، بعد أن قامت بطلة العمل “ روبى ” ، بالحصول على عينه من اللحم الذى كانت تطعمه للقطط ، واكتشفت انه بشرى . 

وبعض القبض على صباح “ سماء إبراهيم ”  ضمن احداث الحلقة الخامسة والتحقيق معها وجدوا فى ثلاجة منزلها راس زياد “ حمزة العلى ” . 

 

 

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قصة مسلسل شقة 6:


تدور أحداث مسلسل شقة 6 ،  حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6  روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.  

 

كما تتواصل روبي من خلال أحداث مسلسل شقة 6  مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها  وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

شقة روبي مسلسل شقة 6 سماء إبراهيم منصة شاهد vip

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