القبض على سماء إبراهيم.. تعرف على أحداث الحلقة 5 من مسلسل شقة 6

طرحت منصة شاهد vip صباح اليوم، خامس حلقات مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان 2021.

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبي دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

وجاءت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل شقة 6 مشوقة ، حيث تم القاء القبض على صباح “ سماء إبراهيم ” ، بعد أن قامت بطلة العمل “ روبى ” ، بالحصول على عينه من اللحم الذى كانت تطعمه للقطط ، واكتشفت انه بشرى .

وبعض القبض على صباح “ سماء إبراهيم ” ضمن احداث الحلقة الخامسة والتحقيق معها وجدوا فى ثلاجة منزلها راس زياد “ حمزة العلى ” .

قصة مسلسل شقة 6:



تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبي من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.