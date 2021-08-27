شاهد .. 10 صور من خامس حلقات مسلسل شقة 6

طرحت منصة شاهد vip صباح اليوم، خامس حلقات مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان 2021.

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبي دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل شقة 6 عرضا لشخصيات العمل ، وتدور الأحداث حول فتاة تقوم بالانتقال الى شقة جديدة ، إلا أن هناك بعض الأحداث الغريبة تحدث لها.

قصة مسلسل شقة 6:





تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبي من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.