أحمد مجدي: الفلاح المصري صاحب فضل كبير بالدولة وندين له بالكثير

قال الإعلامي أحمد مجدي، أن عيد الفلاح المصري، حدث هام لأن الفلاح صاحب فضل كبير في الدولة المصرية، مؤكدا اننا ندين بالكثير لهذا العنصر الهام فى المجتمع المصري .

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه رسالة تقدير للفلاح عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، لما قاموا به من جهود على مدار تاريخ الدولة.

تحية وتقدير للفلاح المصري

وتابع أحمد مجدي، أن الرئيس السيسي قد قال “ أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له”.

وأشار مجدي، إلى أن الرئيس السيسي قد استكمل حديثه وقال “فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور”.

