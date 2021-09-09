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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لتنقية الجو..افتتاح مصنع لامتصاص الكربون من الهواء وتخزينه في الصخر

مصنع
مصنع

وضع معمل قادر على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجوّ وتخزينه في الصخر قيد الخدمة قرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، وفق ما أعلنت شركة «كلايمووركس» السويسرية الناشئة.


وبحسب ما ورد عن وكالة الانباء الفرنسية، في وسع هذا المصنع، الذي أطلق عليه اسم «أوركا» نسبة إلى المرادف الآيسلندي للطاقة، أن يسحب أربعة آلاف طنّ من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوّي في السنة الواحدة، وهي مساهمة صغيرة في جهود التصدّي للتغير المناخي تقوم بها هذه المنشأة النموذجية.


وتوازي كمّية ثاني أكسيد الكربون الممتصّة خلال سنة انبعاثات قرابة 1.75 مليون لتر من البنزين، أي ما يضاهي استهلاك نحو 870 سيارة، وفق الوكالة الأميركية لحماية البيئة.


وتتألف هذه المنشأة الواقعة قرب محطّة عاملة بالطاقة الحرارية الأرضية في محيط العاصمة من أربع وحدات في كلّ منها مقصورتان معدنيتان شبيهتان بتلك المستخدمة في النقل البحري.


وتختلف هذه التقنية عن الوسيلة المعتمدة عادة لاحتباس الكربون في مداخن المصانع الشديدة التلويث. وتتولى 12 مروحة مزوّدة بفلاتر تستمدّ الطاقة من محطة الكهرباء المتجدّدة في الجوار امتصاص الهواء لعزل الغاز الكربوني منه.


وفي إطار تعاون مع «كاربفيكس»، وهو مشروع آيسلندي لاحتباس الكربون، يمزج ثاني أكسيد الكربون لاحقاً بمياه في المحطّة قبل ضخّه على عمق ألف متر في الأرض حيث يخّزن إلى الأبد.
وتقوم هذه التقنية على مسار يحدث بشكل طبيعي يُعرف بالتمعدن، ويستغرق آلاف السنوات عادة، وهي تطبّق بنسق مسرّع.


ويسمح التفاعل الكيماوي للغاز مع الكالسيوم والماغنسيوم والحديد الموجود في البازالت لثاني أكسيد الكربون بدخول الصخرة البنية المسامية على شكل بلوّرات بيضاء كلسية.


وتشجّع الهيئة الأممية المعنية بتغيّر المناخ على امتصاص الكربون واحتباسه في باطن الأرض لاحتواء ارتفاع الحرارة بـ1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع العصر ما قبل الصناعي. ومن المرتقب توسيع نطاق هذا المشروع في السنوات المقبلة.

الكربون معمل العاصمة ريكيافيك كلايمووركس السويسرية

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