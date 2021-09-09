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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر تشهد استعراض التجربة الأردنية في ريادة الأعمال

الأقصر تشهد استعراض
الأقصر تشهد استعراض التجربة الأردنية في ريادة الأعمال

أكدت الخبيرة القانونية ريم المحيسن المدير العام لمؤسسة السلام للتنمية المجتمعية بالأردن أهمية ريادة الأعمال في هذه المرحلة التي تشهد تغيرات كثيرة بعد جائحة كورونا، فهي ضرورة لمواكبة تطورات العصر ومتطلباته والتوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي. 


واستعرضت "المحيسن"  التجربة الأردنية في مجال ريادة الأعمال ضمن فعاليات المنتدى العربي الأفريقي لريادة الأعمال الذي عقد بمدينة الأقصر ونظمته مؤسسة إنسان آيد للتنمية في مصر وغرب أفريقيا ومؤسسة دروسس للتنمية، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال في الأردن تشهد تميزا كبيرا في ظل دعم جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل مايزيد عن ٩٠ % من إجمالي المؤسسات العاملة وتسهم بنسبة 40 % من إجمالي الصادرات الأردنية، وبنسبة ٦٥% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

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وأشارت أن الأردن تقدمت ٧ مراتب من ٥٦ إلى ٤٩ من أصل ١٣٧ دولة في المؤشر العالمي لريادة الأعمال. 
وأوضحت أن الأردن بها ما يزيد عن ١٥٠ مؤسسة وبرنامجا داعما لريادة الأعمال من بينها حاضنة الأعمال فرصة وتحدي التي أطلقتها مؤسسة رسالة السلام للتنمية المجتمعية. ماجعل الأردن تتبوأ مكانة بارزة في ريادة الأعمال حيث تبلغ نسبة رواد الأعمال الأردنيين ٢٣% من إجمالي رواد الأعمال في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهو رقم كبير إذا  ما نظرنا إلى عدد السكان الذي يبلغ ٣٪ فقط من إجمالي سكان المنطقة،  ما يعكس إقبال الشباب على هذا القطاع الواعد. 


وأشارت إلى أن المؤسسة أسست حاضنة أعمال بتمويل ذاتي لدعم رواد الأعمال واحتضان مشاريعهم الناشئة، من أنشطتها تأسيس متجر أيرس الإلكتروني الذي يرمز للزهرة الوطنية للأردن السوسنة السوداء،  والذي يعمل بتقنية عالية لخدمة الشركات والمشاريع الناشئة ومنتجات المشاريع المنزلية وفتح أسواق أمام هذه المشاريع والتغلب على مشكلة التسويق بمنح هؤلاء مساحة غير محدودة تدار ذاتيا من قبل المنتفع. 
وأضافت ان المؤسسة أصدرت محافظ مالية مجانية للمنتفعين من المتجر لتسهيل عملية الشمول المالي ما بين البائع والمشتري،  كما تعزز المنصة التواصل والتكامل وخلق شراكات بين المشاريع الريادية. 


وأشادت "المحيسن" برواد الأعمال المصريين الذين يتميزون بالتنوع والثراء في الابتكار والإبداع،  والمجتمع الريادي في مصر منفتح على تجارب عربية وإقليمية متنوعة ما أسهم في تميز ونمو عقلية رواد الأعمال ومدهم بالكثير من الخبرات و التجارب وانفتاحهم على الأسواق العالمية. 

الأقصر الأردن جائحة كورونا مدينة الأقصر غرب أفريقيا المشاريع الصغيرة والمتوسطة بريادة الأعمال

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