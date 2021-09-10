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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دورة تدريبية لتأهيل فرق المتابعة والتفتيش على المحليات غدا السبت

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة بداية من غدا السبت ، دورة لتأهيل فرق المتابعة والتفتيش على المحليات فى مجال وضع المؤشرات وصياغة التقارير ، وتستمر الدورة التدريبية لمدة أسبوعين ويستفيد منها العاملون إدارات المتابعة والرصد الميدانى والتفتيش والمراجعة الداخلية والتخطيط .

 

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على استمرار الدعم الذي يقدمه لقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة لرفع مهارات العاملين به ، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر المتميزة ، وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه، موضحاً أن هذا القطاع يقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات ، وتقييم ومتابعة الأداء ، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات ،  وتقييم أداء العاملين بالمحليات فضلاً عن متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات بالإضافة إلى التفتيش المالي و الإداري و فحص شكاوى المواطنين المتكررة فى المحافظات وشكاوى الفساد الإداري وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية .

 

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراورى وزير التنمية المحلية بأهمية رفع مهارات العاملين فى قطاع التفتيش بالوزارة بإعتباره أحد أهم آليات الوزارة فى محاربة الفساد.

 

وأشار وزير التنمية المحلية، الى قيام مركز سقارة بتنظيم 3 دورات تدريبية أخرى خلال الأسبوع المقبل  هى : تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون القانونية والشئون المالية وذلك لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن و الأحياء  و دورة تنمية مهارات المديرين و العاملين بالأدارات الهندسية ، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة و تنشيط السياحة والمصايف بالمحافظات ، ويستفيد من دورات  140 متدربا من جميع المحافظات.

 

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة امس الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات هى  تنمية مهارات القيادات فى مجال أملاك الدولة و الإدارة الهندسية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ، و دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب ، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بمشروعات إدارة المواقف اضافة الى دورة التخطيط و تحديد الأهداف و إعطاء وتلقى رد الفعل للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، واستفاد من الدورات 135 متدرباً من جميع المحافظات ، و يأتى ذلك فى اطار اهتمام الوزارة  الكبير بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 .

دورة تدريبية المتابعة والتفتيش المحليات السبت الدورة التدريبية وزير التنمية المحلية

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