لمدة 5 أيام..قطع الكهرباء عن 4 قرى بمركز بنى سويف

فصل التيار 4 قرى بمركز بني سويف "من 7 صباحاً حتى 11 صباحاً" للصيانة الدورية

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز سويف،وذلك على مدار 5 أيام بداية من " السبت المقبل 11 سبتمبر الجاري وحتى الخميس 16من نفس الشهر ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك القرى



وبحسب بيان القطاع..سيتم فصل التيار يوم"السبت" 11/9 "عن قرية الدوية،ويوم"الأحد 9/12" عن قرية باروط، ويوم "الاثنين 9/13" عن أبوسليم ، ويومى"الأربعاء والخميس 15و16/9" عن قرية شريف باشا ، مركز بني سويف ،وذلك (لمدة 4 ساعات) اعتباراَ من الساعة 7 صباحاً حتى 11 صباحا ،على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة