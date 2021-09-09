محافظ الغربية: إخلاء عقار بعد انفجار خط غاز بشارع جرجس في طنطا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم إخلاء منقولات سكان العقار الذى وقع به الانفجار بشارع جرجس دميان من الحكمة بمدينة طنطا والمكون من 13 أسرة من المتضررين ونقلهم الي إسكان الايواء بإشناواى مركز السنطة .

وذلك بحضور عادل داود رئيس حى طنطا وقوات أمنية من قسم أول طنطا والأمن المركزى.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرر إزالة العقار الذي تعرض لانهيار جزئي بمدينة طنطا الثلاثاء الماضى نتيجة انفجار بخط الغاز بالمنزل وذلك بعد توصية اللجنة الفنية بكلية الهندسة والتي تم تكليفها بإعداد تقرير عن حالة المبني.

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