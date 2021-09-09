طبيب : ارتداء الكمامات ضرورة للحد من انتشار عدوى كورونا

قال الدكتور أحمد عبد الفتاح استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن ارتداء الكمامات أمر ضروري من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا .



وأضاف أحمد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" انتقال عدوى فيروس كورونا يمكن أن يحدث عن طريق التلامس بالأيدي وتناول الطعام المكشوف وليس عدم ارتداء الكمامة فقط".

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وتابع احمد عبد الفتاح :" من الضروري ارتداء الكمامة بشكل صحيح من أجل الحد من انتقال عدوى كورونا ".

وأكمل أحمد عبد الفتاح :" يجب ان يتم الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي والتسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا ".

ولفت احمد عبد الفتاح :" متحور دلتا الجديد له صفات ومنها انتشاره بنسبة كبيرة بين الأطفال وينتشر بشكل سريع بين المصابين "، مضيفا:" تحور فيروس كورونا طبيعي مع مرور الوقت لأن الفيروس يحاول أن يغير من صفاته وفق المناخ المحيط به ".



