بين الحياة والموت.. ماذا فعل كورونا في الوسط الفني

واجه عدد من نجوم الفن خلال الفترة الماضية، فيروس كورونا ، ما بين من رحلوا بالمرض أو تعافوا منه، وكان أبرز النجوم الذين ارتبط اسمهم بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، سعد رمضان، بشرى، وآخرون، ونرصد الأخبار المتعلقة بهذا الشأن فيما يلي:

حمدي يوسف

أكد السيناريست حمدي يوسف، أنه سوف يغادر مستشفى العجوزة خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب شفائه تماما من فيروس كورونا، حيث تم نقله وحجزه بالعزل داخل المستشفى منذ أكثر من أسبوعين، وتلقى خلالها العلاج داخل المستشفى حتى تحسنت حالته الصحية.

وأضاف حمدي يوسف، في تصريحات صحفية، أنه يشكر كل الفريق المعالج بالمستشفى من أطباء وطاقم تمريض، مؤكدا أنه تلقى الرعاية الطبية منذ دخوله بالمستشفى وأن حالته الصحية كانت سيئة للغاية بعد أن داهمته أعراض الفيروس فجأة وتم نقله للعزل الصحي ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وهناك وجد أناس يضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ المرضى.

السيناريست حمدي يوسف، قدم العديد من الأعمال الفنية منها "مملكة يوسف المغربى"، بطولة منذر رياحنة ومصطفى فهمى وعلا غانم وأنوشكا، للمخرج عادل الأعصر، و"عريس ديلفرى" و"ابن النظام"، بطولة هانى رمزى، للمخرج أشرف سالم، و"فلاح في الكونجرس"، بطولة شعبان عبد الرحيم، كما شارك في كتابة فيلم "أمير الظلام"، للزعيم عادل إمام.

سعد رمضان

كشف المطرب اللبناني سعد رمضان ،عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام- عن إصابته بفيروس كورونا واعتذر للمحيطين به في الفترة الأخيرة ، ونشر نتيجة التحاليل الطبية التي أجراها.

وبعدها بفترة تعافى ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع الفنان مروان خوري، بأحد السهرات بعد فترة العزل التي قضاها.

بشرى

وأعلنت الفنانة بشرى- عبر صدى البلد- تعافيها من فيروس كورونا، بعد أن كانت تخضع للعزل المنزلي.

وقالت بشرى، في تصريحات لموقع “صدى البلد”: "أجريت مسحة كورونا أول أمس، وجاءت النتيجة سلبية، حيث تعافيت تماما من الفيروس".

وأضافت بشرى: "نزلت التصوير أمس الإثنين؛ وذلك لأن التصوير كان متوقف عليا، وتواجدت بحرص؛ لأنني لست في كامل طاقتي".

وأوضحت بشرى: "يتبقى 4 أيام للانتهاء من تصوير فيلم "معالي ماما"، ومعانا أطفال راجعين مدارس الشهر اللي جاي، ولازم نلحق نخلص، وهم مشكورين استنوني 15 يوم".

رامي وحيد

نشر الفنان رامي وحيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه تعافيه من فيروس كورونا واستمرار والدته في العزل المنزلي.

وقال وحيد : “الحمد والشكر لله النهاردة ربنا أتم شفائي علي خير من كورونا اللعينة.. والنهاردة الفجر أمي دخلت العزل الصحي بسببي عشان مارضيتش تسيبنى لوحدي وأنا عيان”.

أحمد فتحي

تعافى الفنان أحمد فتحى من الاصابة بفيروس كورونا.

وقال فتحى فى تصريح خاص : أجريت مسحة جديدة وظهرت نتيجتها سلبية وتعافيت تماما من فيروس كورونا".

فنانون رحلوا عن عالمنا بكورونا

دلال عبد العزيز

مثلت وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز صدمة للجمهور الذي كان يؤازرها بالدعاء منذ دخولها العناية المركزة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، خصوصًا بعد وفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم، حيث كان يخضع للعلاج من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا الذي سبب له الفشل الكلوي.

رجاء الجداوي

رجاء الجداوي أول الفنانين الراحلين بـ فيروس كورونا، بعد أن توفيت في مستشفى عزل أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية في 5 يوليو من العام الماضي عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا دام لمدة 43 يومًا.

فايق عزب

ورحل أيضًا الفنان فايق عزب في شهر نوفمبر الماضي، بعد معاناة مزدوجة وصراع مع مرض "مارسا"، وفيروس كورونا، حيث توفي داخل مستشفى العجوزة وترك إرثًا فنيًا كبيرًا، فقدم أكثر من 260 عملاً فنيًا متنوعًا وبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية مثل "طلع البدر".

هادي الجيار

كما رحل أيضًا الفنان الكبير هادي الجيار عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم ضمن مشاهير ماتوا بكورونا، وذلك عن عمر ناهز 71 عامًا، وشيع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

يوسف شعبان

عقب ذلك رحل الفنان الكبير يوسف شعبان ضمن فنانين ماتوا بكورونا في 28 من شهر فبراير الماضي، عن عمر ناهز 90 عامًا، داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

سوسن ربيع

ورحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، يوم 6 من شهر مارس الماضي، والذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" أمام سامح حسين، فقد اعتذرت الراحلة عن عدم المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها في المستشفى ودخولها العناية المركزة لترحل من بين فنانين ماتوا بكورونا.