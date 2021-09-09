بعد وفاتها بمضاعفات كورونا.. سر غياب زوجة نادر حمدي عن جنازة والدتها

خاص لـ صدى البلد

يكشف “صدى البلد” سر غياب المنتجة سارة حسني، زوجة الفنان نادر حمدي، عن جنازة والدتها، بعد وفاتها منذ أيام.

وعلم “صدى البلد” أن المنتجة سارة حسني تنتظر مولودها الأول من الفنان نادر حمدي، حيث إنها في الشهر السابع من الحمل.

وتغيبت سارة حسني عن جنازة والدتها بعد نصيحة بعض المقربين لها بعدم الذهاب للجنازة، خاصة أن والدتها توفيت بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وخوفا من أن تتعرض للعدوى، وهو ما قد يؤثر على حملها.

وفاة والدة سارة حسني:

أعلن الفنان نادر حمدي عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وفاة والدة زوجته.

وعلق نادر حمدى قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة زوجتي.. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويعفو عنها وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".