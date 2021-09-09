عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

بعد وفاتها بمضاعفات كورونا.. سر غياب زوجة نادر حمدي عن جنازة والدتها

نادر حمدي وزوجته
نادر حمدي وزوجته

يكشف “صدى البلد” سر غياب المنتجة سارة حسني، زوجة الفنان  نادر حمدي، عن جنازة والدتها، بعد وفاتها منذ أيام.

 

وعلم “صدى البلد” أن المنتجة سارة حسني تنتظر مولودها الأول من الفنان نادر حمدي، حيث إنها في الشهر السابع من الحمل.

 

وتغيبت سارة حسني عن جنازة والدتها بعد نصيحة بعض المقربين لها بعدم الذهاب للجنازة، خاصة أن والدتها توفيت بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وخوفا من أن تتعرض للعدوى، وهو ما قد يؤثر على حملها.

 

وفاة والدة سارة حسني:

أعلن الفنان  نادر حمدي عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وفاة والدة زوجته. 

 

وعلق نادر حمدى قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة زوجتي.. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويعفو عنها وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

 

txt

وفاة حماة الفنان نادر حمدي

سارة حسني زوجة الفنان نادر حمدى نادر حمدي جنازة والدتها صدى البلد

موضوعات متعلقة

سخرية وتحدٍ وشراء حذاء.. تعرف على حكايات نجوم الفن مع كريستيانو رونالدو

حملات مقصودة.. هيفاء وهبي تكشف لـ «صدى البلد» سبب حذف «إنستجرام» صور حفلها في العلمين

الزفة الكدابة متنفعش.. محمود الليثى يوجه رسالة غامضة

أصعب 5 سنين عدوا.. ياسمين غيث تكشف معاناتها مع مرض السرطان

الباشا اتسرق.. جابر القرموطى يكشف عن تعرضه للسرقة | فيديو

هنا الزاهد تكشف حقيقة الديو الغنائى مع تامر حسنى | خاص

حقيقة لقاء سمية الخشاب وكريستيانو رونالدو في البرتغال

للمرة الأولى.. فنانة مغربية تفوز بمقعد في البرلمان

ترشيحاتنا

خارجية الكويت: نعلن تضامننا مع مصر والسودان في حل أزمة سد النهضة

مايا مرسي: رفع وعي السيدات والفتيات للدخول في مجال ريادة الأعمال

الحكمة من إبعاد المرأة عن إمامة الرجال في الصلاة.. علي جمعة يوضح

إدانة وشجب.. انتفاضة من داخل جامعة الدول العربية ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات نهاية الأسبوع

خبر محزن من "الصحة العالمية" بشأن لقاحات كورونا في أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة في عقد تدريب كيروش لـ منتخب مصر

الطقس يواصل تألقه.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

بعد استغاثتها.. أول تحرك من قومي المرأة لإنقاذ البلوجر الشهيرة

وفاة راكب يمني في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد واحتجاز وتحرك أمني .. حكاية البلوجر إيفون نبيل مع زوجها النرجسي

الثوب الأطهر.. صيانة كسوة الكعبة طوال العام على مدار 24 ساعة.. صور

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

فيديو

الأهلي 6 والزمالك 1 وشعار نادي القرن.. ملخص حلقة سيد عبدالحفيظ مع أحمد موسى

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

اﻟﻤﺰﻳﺪ