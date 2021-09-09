مفرح: علاقات متميزة تربط وزارتي الأوقاف السودانية والمصرية بمجال تأهيل الأئمة والدعاة

أكد وزير الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الدكتور نصر الدين مفرح، على العلاقات المتميزة التي تتمتع بها وزارة الأوقاف مع نظيرتها المصرية خاصة بمجال تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة، داعيا الأئمة والدعاة والواعظات إلى ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الدورة.



جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم /الخميس/ مع وفد الأئمة والواعظات السودانيين المشاركين في الدورة التدريبية الثانية قبل مغادرتهم إلى القاهرة للمشاركة في الدورة التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع نظيرتها السودانية بعد غد /السبت/ بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات.



وأضاف مفرح أن مشاركة وفد الأئمة والواعظات السودانيين في الدورة التدريبية الثانية المشتركة مع أشقائهم من الأئمة والواعظات المصريين يأتي من منطلق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.