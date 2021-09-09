تعليق ناري من جمال العدل عن حب الأهلي.. فيديو

حل المنتج جمال العدل، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني، في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال "العدل": "أنا لا أكره النادي الأهلي لكن بحب الزمالك جدا جدا"، لافتا: "أنا أكره عدم العدالة بشكل عام في الدنيا، وبحب العدالة، لكن غير كدا الأهلي فريق مصري عادي وكل انتمائي للزمالك".



وتحدث "العدل" خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقته بوالده وأشقائه لا سيما الراحل سامي العدل، وكذلك زواجه الحالي وتفاصيل تعامله مع أولاده.

وكشف أيضا موقفه من نادي الزمالك، وكيف بدأت علاقة الأسرة ككل بكرة القدم، وانقسمت لنصفين حول تشجيع الأهلي والزمالك، والمواقف الطريفة والصعبة التي جمعتهم بسبب الرياضة، فضلا عن العديد من الذكريات عن حياته سواء في العمل أو الحياة الشخصية

جمال العدل هو شقيق كل من السيناريست والمخرج مدحت العدل والممثل سامي العدل، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية للسينما والتلفزيون، منها قصة حب للفنان جمال سليمان ومسلسل الشوارع الخلفية للفنانة ليلى علوى، وخيانة عهد للفنانة يسرا، وتحت السيطرة وسجن النساء لنيللى كريم، والداعية لهانى سلامة وواحة الغروب وغيرها من الأعمال.

سر خلافه مع خالد النبوى



ودخل المنتج جمال العدل فى خلاف مع الفنان خالد النبوى خلال تصويرهما مسلسل “واحة الغروب” من إخراج كاملة أبو ذكرى، وصرح بأنه لن يتعامل معه مرة أخرى.

وكشف جمال العدل عن الخلاف، حيث أكد أن خالد النبوى أصر على كتابة اسمه على التتر قبل منة شلبى، وادعى إصابته فى تصوير أحد المشاهد ورفض استكمال التصوير.

وقال المنتج جمال العدل، إن هناك عددا من الفنانين اختلفوا معه على كتابة أسمائهم على التتر، إلا أنهم لم يفعلوا هذا الأمر معه، واكتفوا بحذف أسمائهم حتى لا يعرضوا العاملين إلى خسائر بسبب وقف التصوير.