القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية: الأسطول الخامس أول قوة من نوعها لزيادة الردع

دشن الأسطول الخامس الأمريكي قوة جديدة تحمل الرقم 59، هدفها دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي بسرعة نطاق العمليات البحرية للأسطول.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس ، إنها أول قوة من نوعها تابعة للبحرية الأمريكية.

و أشار المسؤول العسكري الأمريكي إلى أن هدف القيام بذلك هو تطوير ودمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي كوسيلة للقيام بتعزيز الوعي بالمجال البحري ، بالإضافة إلى زيادة الردع.

وأضاف أن فريق العمل سيعتمد بشكل كبير على الشراكات الإقليمية والتحالفات، موضحا في الوقت ذاته أن إطلاق فرقة العمل 59 ينشط الشراكة حول هذه المنطقة .