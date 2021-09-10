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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون المالية الأبرز.. وكيل خطة النواب يكشف أولويات اللجنة فى مناقشة التشريعات الفترة المقبلة

ياسر عمر وكيل لجنة
ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن حال بدء دور الانعقاد الثاني ستقوم لجنة الخطة والموازنة بمناقشة عدد من مشاريع القوانين والتى ابرزها قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط الجديد.

 

وفيما يلى نستعرض أبرز اهداف مشروع  قانون المالية العامة الموحد:

 

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري.

 

وتتمثل أهداف قانون المالية الموحد في:

 

دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد

الارتقــاء بالكوادر البشــرية والإدارات الماليــة بــالوزارات

رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي

العمل على تحسين الاقتصاد المصري

ضبط النظام المالي وحسن إدارته

تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنـة العامة للدولة

الحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـي السـنوات التاليـة

خفض العجز في الموزانة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي

 طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالي الجيــد

وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية

ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية

رفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة

تحقيق أعلى مسـتويات الشـفافية والإفصاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة

الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن

استخدام نظم التوقيع الإلكتروني

 

مجلس النواب قانون المالية العامة قانون التخطيط دور الإنعقاد الثانى التوقيع الإلكتروني الشفافية القطاعات المختلفة اسـتخدام الأساليب العلمية

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قانون المالية الأبرز.. وكيل خطة النواب يكشف أولويات اللجنة فى مناقشة التشريعات الفترة المقبلة

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