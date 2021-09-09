هو اللي مأكلنا ومشربنا..تامر أمين يشيد بالفلاح المصري

وجه الإعلامي تامر أمين رسائل هامة للفلاح المصري بمناسبة عيده والذي يوافق اليوم 9 سبتمبر.

وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة “النهار”، يجب أن يكون احتفالنا بعيد الفلاح واحد من أهم أعيادنا في مصر، معقبا: الاحتفال مش مجاملة للفلاح، فهو يستحق أن يكون في المراتب الأولى في الاهتمام".



وأكمل: الفلاح المصري هو صانع الحضارة المصرية، مسترسلا: “الفلاح المصري بفأسه ومحراثه هو اللي صنع الحضارة وهواللي مأكلنا وشربنا”.



وأضاف:الفلاح المصري هو من صنع النهضة المصرية، كما أنه يعد عصب أساسي من أعصاب الاقتصاد المصري".



واسترسل: "كل احترامنا للتكنولوجيا الرقمية، لكن يظل الفأس والجرار والمحراث وجميع أدوات الفلاح هم الاقتصاد الحقيقي، متابعا: الفلاح المصري يستحق أن يعظم ويقدر.



