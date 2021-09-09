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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هو اللي مأكلنا ومشربنا..تامر أمين يشيد بالفلاح المصري

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

وجه الإعلامي تامر أمين رسائل هامة للفلاح المصري بمناسبة عيده والذي يوافق اليوم 9 سبتمبر.

وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة “النهار”، يجب أن يكون احتفالنا بعيد الفلاح واحد من أهم أعيادنا في مصر، معقبا: الاحتفال مش مجاملة للفلاح، فهو يستحق أن يكون في المراتب الأولى في الاهتمام".
 

وأكمل: الفلاح المصري هو صانع الحضارة المصرية، مسترسلا: “الفلاح المصري بفأسه ومحراثه هو اللي صنع الحضارة وهواللي مأكلنا وشربنا”.
 

وأضاف:الفلاح المصري هو من صنع النهضة المصرية، كما أنه يعد عصب أساسي من أعصاب الاقتصاد المصري".
 

واسترسل: "كل احترامنا للتكنولوجيا الرقمية، لكن يظل الفأس والجرار والمحراث وجميع أدوات الفلاح هم الاقتصاد الحقيقي، متابعا: الفلاح المصري يستحق أن يعظم ويقدر.

 

عيد الفلاح الفلاح المصرى النهضة المصرية تامر امين اخبار التوك شو

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