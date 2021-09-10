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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير الاتصالات: تطبيقات الجيل الخامس كلها صناعية مرتبطة بالشركات الكبرى في الأساس

صدى البلد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات قام بجهود عديدة خلال الفترة الماضية لتحقيق الحوكمة والتأكيد على أن المواطن هو الطرف الأقوى في العلاقة مع شركات الاتصالات.

وأشار وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت إلي أن تطبيقات الجيل الخامس كلها صناعية مرتبطة بالشركات الكبرى في الأساس.

و أوضح وزير الإتصالات أنه لا يمكن لشركة الإنترنت أن تشرك المواطن فى اى خدمة لا يريد الإشتراك فيها لافتا إلى أن المواطن من الممكن أن يعمل على إيقاف اى خدمة لا يريدها من خلال الاتصال بشركة الإنترنت.


و أكد أنه طبقا للقواعد الجديدة التى تم الإعلان عنها  لتنظيم عملية التنقل بين مقدمى خدمات الانترنت يمكن للمواطن ترك شركة الإنترنت المشترك فيها  و الانضمام  لشركة أخرى خلال ٧٢ ساعة  دون ارضاء الشركة المتروكة.
 

وزير الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت خدمات الانترنت

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