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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يفرض لقاح كورونا على نحو 80 مليون أمريكي

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية على العاملين في شركات تضم 100 موظف أو أكثر في إطار تعزيز جهود احتواء متحور دلتا من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض أنه يتعين على الشركات أن "تضمن أن قواها العاملة ملقحة بالكامل ضد فيروس كورونا أو أن تطلب من العمال غير الملقحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل".

وسيشمل قرار بايدن نحو 80 مليون شخص وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأحد الماضي أن ما لا يقل عن 1000 مدرسة في 31 ولاية أغلقت أبوابها بسبب كورورنا منذ أن بدأ استئناف الدراسة في أواخر يوليو وبداية أغسطس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب معرفة مدى تأثر المدارس بالوباء بسبب الاختلافات في التقارير.

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وقالت دائرة مدارس كونالي المستقلة في رسالة: "نظرا للزيادة المستمرة في حالات كورونا زيادة حالات الغياب للموظفين والطلاب، فقد اتخذنا قرارا بإغلاق جميع مباني Connally ISD حتى يوم الاثنين".

وذكرت الصحيفة أن غالبية الآباء في الولايات المتحدة لم يعودوا يريدون لأطفالهم أن يذهبوا إلى المدرسة بدوام كامل، وفقا لمسح نشرته الرابطة الوطنية للمعلمين الآباء الأسبوع الماضي.

ووجد الاستطلاع الممول من مركز السيطرة على الأمراض أن 43% من الآباء يريدون أطفالهم في الفصل الدراسي بدوام كامل.

 

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