اتهام وكالة الطاقة لإيران بعرقلة مراقبة المنشآت النووية.. تفاصيل

عرضت قناة "سكاي نيوز عربية" تقريرًا عن تفاصيل اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بعرقلة أنشطة مراقبة البرنامج النووي، مؤكدةً أن إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية " ، أن ذلك الاتهام جاء بسبب عدم تعاون طهران مع موظفي الوكالة لمراقبة البرنامج النووي، وقالت الوكالة : إن إيران عرقلت أنشطة التحقق والمراقبة للمنشآت النووية وذلك عقب وقف التزامها ببنود اتفاق عام 2015 مع القوى الدولية الكبرى.

وأفادت قناة " سكاي نيوز عربية "، أن موقف الوكالة المندد بإيران لم يقتصر على عدم تسهيل عمل موظفي الوكالة وعرقلة مهامهم وحسب بل شكل ملف تعزيز طهران لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب فوق المسموح به عامل قلق آخر.

وكشفت قناة " سكاي نيوز عربية "، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ نحو 10 كيلو جرامات مخصبة بنسبة 60% وهي النسبة القريبة مما يلزم لصنع الأسلحة النووية بحسب ما تقوله الوكالة.