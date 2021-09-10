سجل حافل لـ الزمالك في السوبر الإفريقي قبل مواجهة الأهلي

يخوض فريق كرة اليد بالزمالك مباراة مصيرية أمام الاهلي في السوبر الافريقي على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام المباراة في تمام الساعه السابعه مساء الجمعة .

اختار الإسباني أوليفر روي المدير الفني للزمالك 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، سيشارك في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها السعودية أكتوبر المقبل.

كشف حساب الزمالك في السوبر الافريقي

شارك الزمالك في المباراة بصفته بطلاً لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، فيما يشارك الأهلي في اللقاء بعدما إعتذر النجم الساحلي التونسي بطل الكؤوس الإفريقية عن المشاركة.





ويمتلك الزمالك تاريخاً حافلاً طوال مشاركته في كأس السوبر الإفريقي، حيث شارك 8 مرات من قبل، توج باللقب 6 مرات وضعته في المركز الثاني ضمن أكثر الأندية فوزاً باللقب خلف المجمع البترولي الجزائري صاحب ال 9 بطولات، فيما خسر اللقب القاري مرتين.





وكانت اول مشاركه لـ الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد، عام 2002 أمام الإفريقي التونسي، وفاز الفارس الأبيض وقتها بنتيجة 25/23، في المباراة التي أقيمت وقتها في بالعاصمة الجابونية ليبرفيل.





غاب الفارس الأبيض عن المشاركة والتتويجات القارية بشكل عام لمدة 8 سنوات؛ ليعود مجدداً للمشاركة عام 2010 أمام المجمع البترولي الجزائري، ويحقق الزمالك اللقب الثاني وقتها في بوركينا فاسو، ويحتفظ باللقب لمدة 3 أعوام متتالية، حيث فاز باللقب على حساب النجم الساحلي التونسي في 2011 وفاب الكاميروني 2012 على الترتيب.





في عام 2016، توقفت إنتصارات الزمالك في السوبر الإفريقي عند خامس مشاركاته، حيث خسر اللقب هذه المرة أمام النجم الساحلي التونسي في المباراة التي أقيمت بالمغرب؛ ليستمر الأمر كما هو عليه، حيث خسر اللقب مجدداً أمام الأهلي في العام التالي.

عاد الزمالك للتتويجات مرة أخرى بعد غياب 6 سنوات، حيث فاز باللقب على حساب الأهلي في عامين متتاليين "2018 و 2019" على الترتيب.