مروان محسن يتصدر تويتر عقب رحيله من النادي الأهلي بدون مقابل

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التي قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط.

وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادي لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادي يترك له حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون حصول الأهلي على أي مقابل.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم اللاعب مروان محسن عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر".

وتصدر اسم مروان محسن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا علي رحيل مروان محسن من نادي الأهلي، كالاتي:

مروان محسن الذي رحل عن صفوف الأهلي سجل مع كل الأندية التي لعب لها في الدوري المصري "٤٣" هدفا .. هدفا واحدا يفصله عن التساوي مع شيكابالا صاحب الأربعة وأربعين هدفا.

بالتوفيق يامروان.. مروان محسن خرج من الاهلي ببطولات لو لاعب تاني ف فريق غير الأهلي كانو سموه اسطوره.

أي لاعب يدخل النادي أو يخرجه منه يكون سعيد كيان كبير نحترمه ونقدره ولا يجب أن يكون هناك سوء تفاهم بين الإدارة واللاعب مروان محسن تعامل بمنتهى الاحترافية.

مروان محسن لاعب جميل وعلى خلق ومهذب وليه تاريخه وجاب بطولات ولبس فانلة النادى الأهلى نتمناله التوفيق وبس.

مروان محسن الذي رحل عن صفوف الأهلي سجل مع كل الأندية التي لعب لها في الدوري المصري "٤٣" هدفا .. هدفا واحدا يفصله عن التساوي مع شيكابالا صاحب الأربعة وأربعين هدفا 🔥 — احصائيات وارقام رياضية (@statselkora) September 10, 2021

بالتوفيق يامروان.. مروان محسن خرج من الاهلي ببطولات لو لاعب تاني ف فريق غير الاهلي كانو سموه اسطوره https://t.co/qJCpWtUSpA — Rokia 2 (@2_rokia) September 9, 2021

حازم الحديدي: سمة الأهلي

أي لاعب يدخل النادي أو يخرجه منه يكون سعيد كيان كبير نحترمه ونقدره ولا يجب أن يكون هناك سوء تفاهم بين الإدارة واللاعب مروان محسن تعامل بمنتهى الاحترافية — إكرامي يونس (@ekramyyounis) September 9, 2021

وكيل مروان محسن يكشف كواليس فسخ تعاقده مع الأهلي

وكشف حازم إمام وكيل أعمال مروان محسن نجم الأهلي السابق عن كواليس فسخ التعاقد مع اللاعب أمس.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن اللاعب تنازل عن باقي مستحقاته في النادي مقابل الرحيل عن الأهلي حيث ان عقده مازال به 3 مواسم.

وأضاف أن هناك عدد من الاندية ترغب في التعاقد مع اللاعب مشددا ان مروان سيحسم أمره خلال 48 ساعه حيث أنه يدرس العروض حاليا.

استقرت إدارة الأهلي علي فسخ تعاقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بشكل ودي بعد فترة قضاها داخل القلعة الحمراء.