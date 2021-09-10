عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان محسن يتصدر تويتر عقب رحيله من النادي الأهلي بدون مقابل

مروان محسن
مروان محسن

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التي قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط.

وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادي لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادي يترك له حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون حصول الأهلي على أي مقابل.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم اللاعب مروان محسن عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر".

وتصدر اسم مروان محسن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا علي رحيل مروان محسن من نادي الأهلي، كالاتي:

 

  • مروان محسن الذي رحل عن صفوف الأهلي سجل مع كل الأندية التي لعب لها في الدوري المصري "٤٣" هدفا .. هدفا واحدا يفصله عن التساوي مع شيكابالا صاحب الأربعة وأربعين هدفا.
  • بالتوفيق يامروان.. مروان محسن خرج من الاهلي ببطولات لو لاعب تاني ف فريق غير الأهلي كانو سموه اسطوره.
  • أي لاعب يدخل النادي أو يخرجه منه يكون سعيد  كيان كبير نحترمه ونقدره ولا يجب أن يكون هناك سوء تفاهم بين الإدارة واللاعب مروان محسن تعامل بمنتهى الاحترافية.
  • مروان محسن لاعب جميل وعلى خلق ومهذب وليه تاريخه وجاب بطولات ولبس فانلة النادى الأهلى نتمناله التوفيق وبس.

 

 

وكيل مروان محسن يكشف كواليس فسخ تعاقده مع الأهلي 

 

وكشف حازم إمام وكيل أعمال مروان محسن نجم الأهلي السابق عن كواليس فسخ التعاقد مع اللاعب أمس.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن اللاعب تنازل عن باقي مستحقاته في النادي مقابل الرحيل عن الأهلي حيث ان عقده مازال به 3 مواسم.

وأضاف أن هناك عدد من الاندية ترغب في التعاقد مع اللاعب مشددا ان مروان سيحسم أمره خلال 48 ساعه حيث أنه يدرس العروض حاليا.

استقرت إدارة الأهلي علي فسخ تعاقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم  بشكل ودي بعد فترة قضاها داخل القلعة الحمراء.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مروان محسن توجيه الشكر نادي الأهلي

ترشيحاتنا

أول مكالمة هاتفية بين بايدن والرئيس الصيني منذ 7 أشهر

البرازيل تفوز على بيرو بثئائية نظيفة في تصفيات كأس العالم

ملابس غير لائقة .. جامعة ترسل إنذارا بالفصل لطالبة بسبب تنورة قصيرة

اقتصادية الشيوخ تكشف سبب انخفاض معدل التضخم فى مصر

الهداف التاريخي لـ أمريكا الجنوبية..ميسي يقود الأرجنتين لسحق بوليفيا بثلاثية

غينيا .. الانقلابيون يجمدون الحسابات المصرفية للحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

بحر شر.. مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث مروع

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

شاهد.. أحدث صور لسد النهضة الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ