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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تسجل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحكومة طالبان تحظر من التظاهر وتتوعد المخالفين.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر: ‏الاتفاق حول سد النهضة يجنب المنطقة مشهدًا لا تحمد عقباه
أبو الغيط: اجتماع بنيويورك 22 سبتمبر بين وزراء خارجية عرب ومجلس الأمن
البحرية الأمريكية تطلق قوة جديدة للردع في الخليج
بايدن يمدد حالة الطوارئ المعلنة بسبب هجمات 11 سبتمبر
إقلاع أول طائرة مدنية من كابول منذ استكمال الانسحاب الأمريكي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الخميس، أن التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة سيجنب المنطقة مشهدا معقدا لا نرغب به ولا يحمد عقباه، معيدًا التأكيد على  ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشدداً على أن الحل يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل.

وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة مقارنة مع 399 حالة إصابة و13 وفاة في اليوم السابق مشيرةً إلى أن جمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 291585 من ضمنهم 244793 حالة تم شفاؤها، و16836 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعله أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في نيويورك بين وزراء خارجية ترويكا رئاسة القمة العربية وهى السعودية وتونس والجزائر، والأمين العام للجامعة العربية مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن يوم 22 سبتمبر الجاري لبحث الوضع في الإقليم العربي، وخاصة القضية الفلسطينية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت "الوطن" إن الأسطول الخامس الأمريكي أعلن أنّه أطلق قوة جديدة تستخدم الطائرات المسيرة وغيرها من الوسائل التي لا تحتاج إلى عنصر بشري بهدف تعزيز "الردع" في منطقة الخليج، وذلك وسط توترات مع إيران.

دوليًا، قالت "الوطن" إن حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها حركة طالبان في أفغانستان فرضت حظرًا على التظاهر غير المرخص به في كافة أنحاء البلاد. وأعلنت عن إصدارها قرارا يلزم المواطنين بالامتناع في الوقت الراهن عن المشاركة في "أية تظاهرات تحت أي مسمى كانت"، إلا في حال الحصول على إذن من وزارة العدل ثم إبلاغ الأجهزة الأمنية بذلك.

وأفادت "القبس" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد لعام آخر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في البلاد منذ عقدين في أعقاب هجمات سبتمبر، قائلاً إن ذلك يأتي بسبب استمرار التهديدات الإرهابية بحدوث هجمات مماثلة على الولايات المتحدة وفقا لما نشره البيت الأبيض.

وقالت "الجريدة" إن أول رحلة دولية تجارية، منذ انتهاء الجسر الجوي الذي شابته الفوضى ونقلت خلاله دول غربية عشرات الآلاف إلى خارج أفغانستان الشهر الماضي، أقلعت من مطار كابول اليوم الخميس وعلى متنها 100 مسافر.

مصر الكويت طالبان أفغانستان بايدن سد النهضة كورونا فيروس كورونا

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