عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب رفع الأثقال.. جدة أمريكية تدخل جينيس في عمر الـ100.. صور

جدة أمريكية تدخل
جدة أمريكية تدخل جينيس في عمر الـ 100

أكدت سيدة أمريكية تخطي عمرها قرنًا بالتمام والكمال أن العمر مجرد رقم حيث نجحت في رفع أثقال زنة 68 كلج لتدخل موسوعة جينيس للأرقام العالمية.

ووفقًا لصحيفة «الديلي ستار» البريطانية لم تكتفي الأمريكية إديث مورواي تراين بتحقيق الرقم القياسي وهي بعمر 98 عاماً و94 يوماً في عام 2019، بل واصلت تدريباتها لتدخل الموسوعة.

ترك الرياضة 

والغريب في الأمر أن «تراين» التي تعمل  مدربة رقص سابقة وعازفة في ولاية  فلوريدا لم تمارس تلك الرياضة إلا منذ 9 سنوات عندما أقنعتها صديقة بالذهاب إلى «الجيم».

وقالت «إديث» إن صديقتها الشابة لم تكن تريد أن تذهب بمفردها، فأخذتها معها، رغم احتجاجاتها طوال الطريق.

وتصف الجدة الخارقة إحساسها وقتها بأنها شعرت بالمتعة عندما رأت السيدات الأخريات يرفعن الأثقال، والعرق يتصبب من جباههن، وقررت أن تشاركهن تلك الرياضة.

 الصعوبات تستهويها


وأضافت صديقتها كارمن: «تتميز إديث بأنها تقبل التحدي دائماً، وأعرف أنه لو كان الأمر سهلاً لشعرت بالملل وانسحبت، لكن الصعوبات تستهويها»!

وبسرعة ازداد شغف إديث برفع الأثقال وبدأت تشارك في البطولات والمسابقات الكبرى، وغالباً ما كانت تتصدر المتسابقين.


ولسوء الحظ، أقنعها الأطباء بالتخلي عن هوايتها في بداية فيروس، خوفاً من إصابتها بكورونا، لكنها عادت الآن للتمرين استعداداً للمشاركة في مسابقة تجري في نوفمبر المقبل، تحت إشراف مدربها بيل بيكلي، وعيناها على الجائزة مرة أخرى.


ووأكدت الجدة الأمريكية أنها عازمة على الفوز رغم أنها تبدأ من الصفر الآن، منوهة بأن التخلص من الصورة النمطية للسيدة الرقيقة اللطيفة يحفزها أكثر على رفع الأثقال ومنافسة الرجال والفوز.

جامعة أمريكية تلغي برنامجها الدراسي بسبب هجوم بفيروس الفدية

كأنها امرأة عجوز.. حكاية أم عشرينية أنجبت طفلة مصابة بحالة نادرة| صور

 

موسوعة جينيس إديث مورواي الرقم القياسى سيدة أمريكية رفع الاثقال

ترشيحاتنا

فورد تغلق مصانعها في الهند.. اعرف السبب

غش وتدليس.. مبروك عطية: لا يجوز إجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة

بنسبة 40 ألف جنيه تعويض.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الإجبارى الجديد

السعودية تبيع جزءا من حصتها في ملكية فنادق فور سيزونز لمؤسس مايكروسوفت

بسبب رفع الأثقال.. جدة أمريكية تدخل جينيس في عمر الـ100.. صور

15 وفاة و7813 إصابة.. اعرف اخر تطورات تفشي كورونا في إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد تعرضه لحادث موت.. تطورات الحالة الصحية للفنان حودة بندق

12 ساعة.. قطع المياه عن محافظة الجيزة.. اعرف المناطق والمواعيد

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ