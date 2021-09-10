بسبب رفع الأثقال.. جدة أمريكية تدخل جينيس في عمر الـ100.. صور

أكدت سيدة أمريكية تخطي عمرها قرنًا بالتمام والكمال أن العمر مجرد رقم حيث نجحت في رفع أثقال زنة 68 كلج لتدخل موسوعة جينيس للأرقام العالمية.

ووفقًا لصحيفة «الديلي ستار» البريطانية لم تكتفي الأمريكية إديث مورواي تراين بتحقيق الرقم القياسي وهي بعمر 98 عاماً و94 يوماً في عام 2019، بل واصلت تدريباتها لتدخل الموسوعة.

ترك الرياضة

والغريب في الأمر أن «تراين» التي تعمل مدربة رقص سابقة وعازفة في ولاية فلوريدا لم تمارس تلك الرياضة إلا منذ 9 سنوات عندما أقنعتها صديقة بالذهاب إلى «الجيم».

وقالت «إديث» إن صديقتها الشابة لم تكن تريد أن تذهب بمفردها، فأخذتها معها، رغم احتجاجاتها طوال الطريق.

وتصف الجدة الخارقة إحساسها وقتها بأنها شعرت بالمتعة عندما رأت السيدات الأخريات يرفعن الأثقال، والعرق يتصبب من جباههن، وقررت أن تشاركهن تلك الرياضة.

الصعوبات تستهويها



وأضافت صديقتها كارمن: «تتميز إديث بأنها تقبل التحدي دائماً، وأعرف أنه لو كان الأمر سهلاً لشعرت بالملل وانسحبت، لكن الصعوبات تستهويها»!

وبسرعة ازداد شغف إديث برفع الأثقال وبدأت تشارك في البطولات والمسابقات الكبرى، وغالباً ما كانت تتصدر المتسابقين.



ولسوء الحظ، أقنعها الأطباء بالتخلي عن هوايتها في بداية فيروس، خوفاً من إصابتها بكورونا، لكنها عادت الآن للتمرين استعداداً للمشاركة في مسابقة تجري في نوفمبر المقبل، تحت إشراف مدربها بيل بيكلي، وعيناها على الجائزة مرة أخرى.



ووأكدت الجدة الأمريكية أنها عازمة على الفوز رغم أنها تبدأ من الصفر الآن، منوهة بأن التخلص من الصورة النمطية للسيدة الرقيقة اللطيفة يحفزها أكثر على رفع الأثقال ومنافسة الرجال والفوز.