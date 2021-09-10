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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 668 فرصة عمل في سيناء ضمن برنامج مشروعك

تمويل مشروعات الشباب
تمويل مشروعات الشباب بسيناء من برنامج مشروعك

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم توفير 668 فرصة عمل من خلال تمويل عدد من  المشروعات ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك” الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية فى مختلف المحافظات، حيث تم تمويل 386 مشروعا بشمال سيناء قيمتها أكثر من 28 مليون جنيها حتى نهاية شهر أغسطس الماضى .

وأكد شوشة، ضرورة الاستفادة من المشروعات التي تمولها الدولة، بهدف تشجيع الانتاج والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة ، وطالب المواطنين من أبناء المحافظة، وخاصة الشباب بضرورة الاستفادة من تلك المشروعات والاستفادة بتنفيذ المشروعات الإنتاجية فى توفير فرص العمل .

 

مقرات للبنوك الممولة

من جانبه، أعلن أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للانتاج والشؤون الاقتصادية فى المحافظة والمدير التنفيذى لـ "مشروعك" أنه تم توفير مقرات للبنوك الممولة فى مدينة العريش لخدمة أبناء مراكز ومدن : العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل ، وبئر العبد لخدمة أبناء مركز بئر العبد لتمويل المشروعات المقدمة.

وأعلن عن تمويل المشروعات التي تقدم بها الشباب وغيرهم بمبالغ تراوحت بين 30 ألف ومليونى جنيها لكل مشروع حسب حجمه ، وبتيسيرات .. علاوة على استفادة صاحب المشروع بمنحه رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات  .
 

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توفير فرصة عمل مشروعك سيناء

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