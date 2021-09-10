باحث : جائحة "كورونا " حطمت الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة

قال الدكتور محمد أبو شادي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات ، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في شهر إبريل 2021 تؤكد على أن جائحة "كورونا " حطمت الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة وسببت تراجع شديد في ملفي التعليم والصحة .

وأضاف الدكتور" محمد أبو شادي " خلال مداخلته الهاتفية في برنامج " هذا الصباح " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن الوضع في مصر كان مختلفًا بسبب وجود مشروع حياة كريمة وما يشابهه من المبادرات الرئيسية ، مسترسلًا: أن " كورونا تسببت في توقف الكثير من الناس عن القيام بأعمالهم والذي بدوره أدى إلى تقليل الدخل وبالتالي قل الإنفاق على التعليم والصحة والغذاء .

وتابع الدكتور" محمد أبو شادي "، أنه في ظل الجائحة التي تضغط على موارد الدولة والموازنات العامة ، صممت مصر على تكملة الإنجاز رغم هذه الظروف .

وأكد الدكتور الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تقف على أرض صلبة ، من حيث الاحتياطي النقدي القوي والهيكل المالي المرن الذي استطع تحمل الصدمة بالإضافة إلى ثقة المستثمرين .



