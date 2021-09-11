غيرت ملامح القرى.. مشروعات «حياة كريمة» تشرق في كفر الشيخ| شاهد

تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، في مواعيدها المقررة والتي غيرت ملامح القرى النائية والفقيرة في شمال محافظة كفر الشيخ لتجد مئات المشروعات ما بين مياه شرب وصرف صحي وبناء مدارس ومجمع خدمات حكومية لم تكن موجودة من قبل، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين بمطوبس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحظى مشروعات «حياة كريمة» بمتابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، والمشرف والمنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بمطوبس، فضلاً عن المتابعة اليومية لهذه المشروعات من قبل المحاسب ياسر خداش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، فالجميع هدفه واحد إنجاز المشروعات في وقت قياسي مع الالتزام بمعايير الجودة العالية والمواصفات القياسية في المشروعات.

يقول أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، وأحد أبناء قرية برج مغيزل بمركز مطوبس، نتوجه بعظيم الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الجهود المضنية والمبذولة في تحقيق أحلام البسطاء، خاصة أن مشروع القرن «حياة كريمة» لم نكن نحلم بما يتحقق الآن على أرض الواقع فنجد مشروعات إمداد خطوط مياه الشرب النقية للقرى الفقيرة والمحرومة وشبكات الكهرباء وخدمات الصرف الصحي وغيرها.

وتؤكد الدكتورة فريدة عبده، وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة كفر الشيخ سابقاً، ومن أبناء مدينة مطوبس، أن مبادرة «حياة كريمة» غيرت ملامح القرى من خلال المشروعات التنموية والخدمية التي تتحقق على أرض الواقع ولمسها المواطنون والتي سيجنى ثمارها الأجيال الجديدة وذلك لتحقيق حياة كريمة وآدمية للمواطنين وخاصة القرى الفقيرة والمحرومة من الخدمات، لافتة إلى أن القرى ستكون مثل المدن في الخدمات لينعم الجميع بالخدمات المتميزة.

من جانبها، أشادت النائبة هالة فوزي أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بالجهود العظيمة المبذولة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدة أن أهالينا بمركز مطوبس يستحقون هذه المشروعات الخدمية التي تقام بمختلف مدن وقرى المحافظة من أجل عيش حياة كريمة.

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