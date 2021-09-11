عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غيرت ملامح القرى.. مشروعات «حياة كريمة» تشرق في كفر الشيخ| شاهد

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، في مواعيدها المقررة والتي غيرت ملامح القرى النائية والفقيرة في شمال محافظة كفر الشيخ لتجد مئات المشروعات ما بين مياه شرب وصرف صحي وبناء مدارس ومجمع خدمات حكومية لم تكن موجودة من قبل، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين بمطوبس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتحظى مشروعات «حياة كريمة» بمتابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، والمشرف والمنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بمطوبس، فضلاً عن المتابعة اليومية لهذه المشروعات من قبل المحاسب ياسر خداش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، فالجميع هدفه واحد إنجاز المشروعات في وقت قياسي مع الالتزام بمعايير الجودة العالية والمواصفات القياسية في المشروعات.

 

تفاصيل رفع كفاءة البنية التحتية لـ شوبك القليوبية وجهود حياة كريمة.. فيديو

ضمن حياة كريمة.. إنارة الطرق ورفع كفاءة خدمات الكهرباء بقرى إطسا بالفيوم

يقول أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، وأحد أبناء قرية برج مغيزل بمركز مطوبس، نتوجه بعظيم الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الجهود المضنية والمبذولة في تحقيق أحلام البسطاء، خاصة أن مشروع القرن «حياة كريمة» لم نكن نحلم بما يتحقق الآن على أرض الواقع فنجد مشروعات إمداد خطوط مياه الشرب النقية للقرى الفقيرة والمحرومة وشبكات الكهرباء وخدمات الصرف الصحي وغيرها.

وتؤكد الدكتورة فريدة عبده، وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة كفر الشيخ سابقاً، ومن أبناء مدينة مطوبس، أن مبادرة «حياة كريمة» غيرت ملامح القرى من خلال المشروعات التنموية والخدمية التي تتحقق على أرض الواقع ولمسها المواطنون والتي سيجنى ثمارها الأجيال الجديدة وذلك لتحقيق حياة كريمة وآدمية للمواطنين وخاصة القرى الفقيرة والمحرومة من الخدمات، لافتة إلى أن القرى ستكون مثل المدن في الخدمات لينعم الجميع بالخدمات المتميزة.

من جانبها، أشادت النائبة هالة فوزي أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بالجهود العظيمة المبذولة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدة أن أهالينا بمركز مطوبس يستحقون هذه المشروعات الخدمية التي تقام بمختلف مدن وقرى المحافظة من أجل عيش حياة كريمة. 

IMG_٢٠٢١٠٩١٠_١٤٢٦٠٤٢٣
IMG_٢٠٢١٠٩١٠_١٤٢٦٠٤٢٣
IMG_٢٠٢١٠٩١٠_١٤٢٥٣٧٦٧
IMG_٢٠٢١٠٩١٠_١٤٢٥٣٧٦٧
IMG_٢٠٢١٠٩١٠_١٤٢٥٢٢٩٧
IMG_٢٠٢١٠٩١٠_١٤٢٥٢٢٩٧
IMG_٢٠٢١٠٩١٠_١٤٢٥١٨٢٧
IMG_٢٠٢١٠٩١٠_١٤٢٥١٨٢٧
IMG_٢٠٢١٠٩١٠_١٤٢٥٠٩١٢
IMG_٢٠٢١٠٩١٠_١٤٢٥٠٩١٢
حياة كريمة صرف صحي محافظ كفر الشيخ مبادرة حياة كريمة المشروعات التنموية

موضوعات متعلقة

تطهير وتعقيم خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية والفصول بكفر الشيخ

«شباب كفر الشيخ» تطلق القوافل بالقرى المحرومة من الخدمات الرياضية.. صور

إصابة 6 أشخاص في حادث بـ كفر الشيخ|وتحرك فوري من الإسعاف والشرطة

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة دسوق في كفر الشيخ.. صور

مستقبل وطن بكفر الشيخ: خاطبنا مديرية التعليم لسد العجز في مدارس القرى

العمود الفقري الدولة.. محافظ كفر الشيخ يُهنئ المزارعين بعيد الفلاح المصري

محافظ كفر الشيخ يتفقد أول دفعة لسيارات نقل القمامة ويوجه بتوزيعها.. صور

لليوم الرابع.. جامعة كفر الشيخ تواصل تطعيم طلابها ضد كورونا

ترشيحاتنا

ملكة بريطانيا تبعث برسالة إلى بايدن في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

جامعة الأزهر تبدأ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. أعرف الأماكن

الرى: أعمال جارية لإنشاء وإحلال وتجديد 32 محطة واستلام 10 محطات

اليوم.. الرئيس السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

بدء لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في التفاضل واللغة الأجنبية

أرسنال الجريح يتطلع لانتفاضة أمام نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي في غياب النني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

تفقد الرئيس السيسي الأعمال الجارية بطريقي "الدائري والأوتوستراد" يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

نيويورك تايمز تفند رواية الجيش الأمريكي حول ضربته الجوية الأخيرة في أفغانستان‎‎

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ