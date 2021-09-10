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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 بالتعاملات المسائية

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الجمعة 10-9-2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24  894  إلى 896 
عيار 22  819  إلى 821
عيار 21  782 إلى 784
عيار 18  670 إلى 672
عيار 14  521 إلى 523
عيار 12  447 إلى 448
الاونصة 27,795 إلى 27,866
الجنيه الذهب 6,256 إلى 6,272
الكيلو 893,714 إلى 896,000

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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