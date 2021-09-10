بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

تألق بصوره مشرفه مسرح عبد الوهاب بالاسكندريه في موسمه الصيفي هذا العام تألق غير عادي فبعد نجاح عرض مسرحيه سيد درويش والتي احيت تراث عظيم لايقونه تاريخ ونجاح هامه والذي كان بطوله الفنان الموهوب محمد عادل.

ليحل بعده علي المسرح ذاته عرض جديد حقق نجاح ولااروع من هذا ويحي تراث قديم ولكن من نوع اخر.«زوقاق المدق» والذي ضم كوكبه كبيره جدا من النجوم اصحاب التاريخ الفني المميز لعل من ابرز ابطال العرض الفنان دنيا عبدالعزيز والتي تقوم بدور البطله التي مثلته الفنانه القديره شاديه في العرض السينمائي له والذي تم استحداثه وقدمته الفنانه دنيا عبدالعزيز ويشاركها البطوله الفنانه الكبيره تاريخا وفنا نهال عنبر وصاحب التاريخ المميز الفنان محسن محي الدين والذي اري ان بوجوده اضافه ونجاح للعرض بصوره خاصه والفنانه امل رزق والفنان بهاء ثروت وغيرهم من كوكبه من النجوم.

ولكني اود ان اقدم الاشاده بصوره خاصه قبل سرد العرض للأستاذ عربى ابوسنة، مدير عام المركز الاعلامي للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية والمشرف على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية خلال الموسم الصيفى صاحب الدور الهام جدا في نجاح العرض فهو بمثابه الجندي الخفي في التنظيم وتطوير المسرح بصوره تليق بأستقبال زواره وكل هذه العوامل بدونها لاينجح اي عرض مهما كانت مقوماته كل الشكر لمايقدمه بحب لبلده بصوره مشرفه وللبيت الفني بوجه خاص.

تدور احداث العرض حول طموح بنت فقيره وجميله ولكنها يتيمه تعيش بذوقاق المدق وتقوم الفنانه دنيا عبدالعزيز بهذا الدورو ترفض الارتباط بفقير منهم الا ان وافق علي احد منهم والذي يجسد دوره الفنان بهاء ثروت وتدعوه لترك عمله والسفر والعمل مع الانجليز لتوفير متطلباتها وبمجرد سفره تعلو سقف طموحاتها بعد ان يتقدم لها شخص ثري ويتوفي قبل الزواج منها لتهرب من الذوقاق بعد التعرف علي صاحب كباريه والذي يقوم بدوره الفنان محسن محي الدين وتتعلم الرقص والاستعراض من شوشو الراقصه والتي تقوم بدورها الفنانه امل رزق. ليتغير شكل حياتها وتتقابل من جديد بخطيبها بعد رجوعه واخيها بالرضاعه ليحاولوا ان ينقذها ويتم انقاذها ورجوعها للذقاق بعد صراع بين الشرطه وصاحب الكباريه. لترجع والندم يسيطر عليها وتعيش مره اخري وسطهم ولكن بدون الرجوع لخطيبها والذي رفض وقدمه الفنان بهاء ثروت في مشهد ولااروع من هذا بالاحساس.. ليصل للمشاهد بكل سهولة.

ومن هنا نحد ان مسرح عبدالوهاب قادر دائما وابدا علي تقديم كل ماهو جديد وكل ماهو مختلف ليسعد ابناء الاسكندريه وكل الزوار الذين يعتبرون الاسكندريه مصيف قادر علي الترفيه والأسعاد لهم ولأسرهم...