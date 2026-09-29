من العاصمة الإدارية .. رئيس هيئة التأمين الصحي يبدأ أولي جولته

أجرى الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، جولة تفقدية بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابعة للهيئة، وذلك في أول زيارة ميدانية له عقب توليه رئاسة الهيئة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين والمترددين على المستشفى، والوقوف على جاهزية مختلف الأقسام والوحدات الطبية والخدمية وكان في استقبال رئيس الهيئة الدكتور رمزي منير مدير مستشفي العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من قيادات المستشفى حيث رافق رئيس الهيئة خلال الجولة التفقدية .



وتفقد رئيس الهيئة العيادات الخارجية بالمستشفى، والتي تستقبل نحو 250 إلى 300 حالة يوميًا، حيث تابع انتظام العمل بالعيادات واللجان الطبية، واطمأن على توافر لجان القلب والأورام والباطنة وغيرها من التخصصات الطبية، كما تابع تواجد الصيادلة وانتظام تقديم الخدمات الدوائية للمنتفعين.

عيادات الرمد والنساء

كما تفقد عيادات الرمد والنساء، واطمأن على توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للعمل بمختلف العيادات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على جاهزية العيادات وانتظام تقديم الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة.

رئيس هيئة التامين الصحي



وتابع الدكتور تامر مدكور منظومة التعقيم المركزي بالمستشفى، كما تفقد بنك الدم، مؤكدًا أهمية ضمان توافر احتياجات المستشفى من الدم ومشتقاته، والاستعداد للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المستشفى عند الحاجة.

توافر التجهيزات والكوادر اللازمة



وشملت الجولة المرور على المعامل وقسم الأشعة ووحدة السكتة الدماغية (Stroke Unit)، حيث اطمأن رئيس الهيئة على جاهزية الوحدات وانتظام العمل بها، وتوافر التجهيزات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.

رئيس هيئة التامين الصحي



كما تفقد رئيس الهيئة قسم الطوارئ، واطمأن على جاهزية الاستقبال وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، إلى جانب المرور على وحدات الرعاية المركزة ورعاية القلب (CCU)، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الحالات المختلفة.

وشملت الجولة كذلك المرور على قسم القلب، ووحدة القسطرة القلبية، وقسم المناظير، وعدد من الوحدات الطبية، حيث تابع انتظام العمل وتوافر التجهيزات والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية.

وأكد رئيس الهيئة خلال الجولة ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مع استمرار المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات المستشفى، والاهتمام بتواجد الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، فضلًا عن التأكد من توافر عقود الصيانة اللازمة للحفاظ على كفاءة الأجهزة والتجهيزات واستدامة تشغيلها.

رئيس هيئة التامين الصحي



كما شدد على أهمية دعم إجراءات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الطبية والمخازن، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين إدارة الموارد، وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الطبية.

واستكمالًا للجولة، تفقد رئيس الهيئة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة (2)، الجاري تنفيذ أعمال الإنشاء والتجهيزات الخاصة بها، حيث تابع الموقف التنفيذي للمشروع، واطلع على ما تم إنجازه في أعمال الإنشاءات والتجهيزات ومراحل التنفيذ الحالية.

وتضم مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة (2) إمكانات طبية متقدمة، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 390 سريرًا، من بينها 220 سريرًا للإقامة الداخلية و94 سريرًا للرعاية المركزة بمختلف تخصصاتها، إلى جانب رعاية السكتة الدماغية والرعايات المتوسطة وحضانات الأطفال المبتسرين.

كما تشمل المستشفى 12 غرفة عمليات للجراحات المتخصصة وجراحات القلب المفتوح وزراعة الأعضاء، ووحدتين للقسطرة القلبية والمخية والأوعية الدموية، ووحدة متخصصة لمناظير الجهاز الهضمي، فضلًا عن وحدات للغسيل الكلوي وبنك الدم، ومعامل وأقسام متطورة للأشعة والتشخيص.

وتضم المستشفى كذلك 45 عيادة خارجية بمختلف التخصصات، إلى جانب عيادات الأسنان، والصيدليات، والمخازن المركزية، ووحدة التعقيم المركزي، بما يدعم قدرتها على تقديم خدمات طبية متكاملة للمنتفعين.

كما اطلع رئيس الهيئة على ما وصلت إليه أعمال التجهيز بالمستشفى، مؤكدًا أهمية استكمال الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية المستشفى للتشغيل وتقديم خدمات طبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتأتي الجولة في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تكثيف المرور الميداني على منشآتها الطبية، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، وتذليل أي معوقات، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية والتشغيلية للهيئة وتقديم خدمات صحية متكاملة للمنتفعين

