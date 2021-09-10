الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

تقدم الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوليفير روي، بنتيجة 16 - 14، مع نهاية الشوط الأول من مباراة السوبر الإفريقي، والمقامة حاليًا على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الفريقان أداء مميزًا خلال الشوط الأول وتبادلا التقدم في النتيجة قبل أن يدرك الشياطين الحمر التقدم مع نهاية النصف ساعة الأولى من اللقاء.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان.

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة، سيتأهل للعب أمام برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية.

ويسعى فريق الزمالك إلى التتويج باللقب السابع في تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019.

كما يأمل الزمالك في الفوز بالمباراة من أجل التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالسعودية.

ويعتبر الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بالسوبر الإفريقي برصيد 6 ألقاب، خلف المجمع البترولي الجزائري برصيد 9 ألقاب.

بينما يدخل رجال يد الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بمعنويات عالية بعدما توج مؤخرًا بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي في البطولة التي أقيمت بمدينة مكناس المغربية بعدما حقق الفريق الفوز على جميع منافسيه ليحصد البطولة بالعلامة الكاملة من الانتصارات.

وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إقامة حفل تكريم لفريق «رجال يد الأهلي»، تقديرًا لما قدمه الجهاز الفني واللاعبون في البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة في جميع المباريات والتتويج باللقب.

ويسعى «رجال يد الأهلي» إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب بعد أن كان الفريق قد توج بلقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك في وقت سابق.

لقاء اليوم هو السوبر الأفريقي الرابع على التوالي بين الأهلي والزمالك، حيث فاز الأهلي باللقب عام 2017، فيما حصل نادي الزمالك على لقب البطولة عامي 2018، 2019.