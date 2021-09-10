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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن أول مركبة برمائية هجينة "Mercier" بإطلالة ساحرة.. صور

الكشف عن أول مركبة
الكشف عن أول مركبة برمائية هجينة "Mercier"

لم تعد السيارة البرمائية اسطورة تتحاكى عنها الاجيال في المخيلة، بل أصبحت أمرا حقيقيا يمكن أن نشاهده أمام الأعين؛ فبعد أن تم التخطيط لهذا النموذج منذ 7 سنوات، من قبل مايكل ميرسير وكريس جونز؛ واجه الثنائي تحديات كبيرة، ولكن يبدو أن النسخة البرمائية لا زالت تريد الظهور إلى الأضواء من جديد، وذلك بعد أن انتقلت ملكية مارسيير جونز سوبر كرافت بالكامل، إلى مارسيير أروزا؛ لتأتي النسخة الفريدة "Mercier".

وعلى الرغم من عدم توافر البيانات الدقيقة بشأن القوة الفنية المركبة الهجينة "Mercier"، إلى أن التوقعات الاولية تشير بتمتع هذه النسخة بمدى سير يصل إلى 200 كيلومتر، مع القدرة على التحليق لارتفاع يصل إلى 180 سم، وذلك بحسب المراحل السابقة لهذا التصميم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 130 كيلومتر في الساعة، حيث تعتمد على محرك احتراق خلفي بواسطة قدرات هجينة.

التصميم الخاص بالنسخة الهجينة "Mercier" 

تعتمد السيارة "Mercier" الهجينة على تصميم خارجي اقرب إلى الطائرة، مع اطلالة تجمع بين اليخت و السيارة، وهو ما يجعلها نسخة فريدة بالفعل، نسبة إلى هذا التصميم، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتجهيزات الداخلية ايضا، حيث دعمت بهيكل خارجي من الياف الكربون، و اطارات من الالومنيوم، مع مروحيات جانبية، وهيكل مكشوف بالكامل مما يزيد من متعة الرحلات الاستكشافية الخاصة بقدرات هذه النسخة.

وتحتوي "Mercier"  من الداخل على شاشة لعرض الوسائط المتعددة و برامج الملاحة، وعجلة قيادة رياضية، ومقاعد رياضية أيضا تعتمد على التصميم المتتابع، بالاضافة إلى بعض اللمسات الفنية الداخلية، والاطلالة الخارجية الميزة والتي تأتي باللون الاحمر اللامع.

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