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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحول بعضها إلى تحف فنية.. شاهد أغرب 5 سيارات في التاريخ .. صور

سيارة سوزوكي X90
سيارة سوزوكي X90

يوجد العديد من المركبات  التي تصنف بأنها أغرب السيارات حول العالم، والتي صنفت بالأغرب على مدار أكثر من 125 عاماً على صعيد التصميم الخارجي ، حيث  سعى مصممو السيارات إلى اختراع  تصاميم جديدة، وذلك تماشياً مع تطور الصناعات، وتلبيةً لاحتياجات الجمهور، والمنافسة بقوة مع الشركات المنافسة.

 

وأثارت بعض التصميمات، التي كانت رائعة في وقت ما، استغراب البعض بمرور الوقت، فيما حافظت أخرى على تميزها وظلت عالقة في ذاكرة من اقتنوها، بينما تحول البعض الآخر إلى تحف فنية ميكانيكية نادرة تباع في متاحف السيارات والمحركات حول العالم، تباع  في المزادات العالمية.

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خلال السطور التالية سنتعرف على بعض  أغرب السيارات من مختلف الماركات التي تختلف فئاتها والتي تمت صناعتها على مدار العقود والأعوام السابقة، والتي تحمل أسماء بعضاً من أشهر الماركات العالمية : 

 

1- سيارة سوزوكي X90

سيارة سوزوكي X90

 تعد سيارة سوزوكي  X90 واحدة من أغرب السيارات، التي كانت متواجدة في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وحصلت  السيارات الرياضية على اهتمام  كبير تلك الفترة ، مما ساعد صانعي السيارات يجربون دمج تصميمات مختلفة من السيارات في هيكل واحد. 

 

 في عام 1966 تم انتاج  سيارة Suzuki X90،  التي كانت من السيارات ذات السقف المتحرك التي احتوت تصميماتها على جزء من السيارات رباعية الدفع وجزء آخر من سيارات الكوبية .

 

وتمتعت سيارات سوزوكي X90  بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يولد  قوة 95 حصاناً، وتوقف إنتاج هذا الطراز نهائياً في عام 2007. 

 

2- سيارة كرايسلر توربين -Chrysler Turbine

 

سيارة كرايسلر توربين 

تعتبر سيارة كرايسلر توربين من  أغرب السيارات التي أنتجتها الشركة على الإطلاق، و فكانت سيارة  Chrysler Turbineتتميز بزوج المحركات التوربينية بقوة 130 حصاناً، وتعمل بكل أشكل الوقود بداية من البنزين التقليدي وحتى وقود الطائرات النفاثة JP-4.

 

كانت سيارة Chrysler Turbine ، مركبة كوبيه ثنائية الأبواب تتميز بلونها البرونزي، تم إنتاج 50 سيارة بين عامي 1963 و1964 ، ولم يعد موجوداً حالياً سوى 9 نسخ من تلك السيارة، ولكن نرى لحد الان 5 نسخ  تسير على الطرقات.

 

3- سيارة جنرال موتورز فايربيرد -Firebird I XP-21

سيارة جنرال موتورز فايربيرد 

 تعد سيارة جنرال موتورز فايربيرد من اغرب السيارات حول العالم ، وهذا يرجع إلى تصميمها الخارجي المصنوع من الألياف الزجاجية، تم إطلاقها لأول مرة في عام 1953. 

 

وتميزت سيارة جنرال موتورز فايربيرد بقوة وأداء بكفاءة عالية ، وهذا يرجع إلى محركاتها التي تمتلكها ، حيث تصل قوتها إلى 370 حصاناً، مع دوران التوربين عند 13000 دورة في الدقيقة.

 

4- سيارة بي إم دابليو إسيتا-BMW Isetta

سيارة بي إم دابليو إسيتا

يعود أصل سيارة بي إم دابليو إسيتا إلى  التصميم الإيطالي إلى شركة Iso Company، وتعد مركبة  بي إم دابليو إسيتا-BMW Isetta من بين السيارات الأغرب في العالم بكل تأكيد.

 

وتستمد سيارة بي إم دابليو إسيتا قوتها من محرك بقوة 9.5 حصان، مع  عجلة خلفية واحدة تم تعزيزها بأخرى دعماً لثبات السيارة وعدم انقلابها.

 

استحوذت شركة  BMW على حق تصنيع السيارة في عام 1955، لتعزز من قدراتها وتصميمها الخارجي حتى استطاع الصانع الألماني بيع أكثر من 161000 نسخة حول العالم.

 

5- سيارة كاديلاك سايكلون-Cadillac Cyclone

سيارة كاديلاك سايكلون

 تعتبر سيارة كاديلاك سايكلون واحدة من أغرب سيارات التي كانت متواجدة في فترة  الخمسينيات،  وقام هارلي إيرل في العام 1959بتصميمها ، تمتعت مركبة Cadillac Cyclone بتكنولوجيا عالية الأداء والجودة .

 

كانت سيارة كاديلاك سايكلون تشايه المركبات الفضائية ، حيث كانت مزودة بسقف زجاجي على شكل فقاعة قابلة للفتح، حتي تسمح للسائق مجال للرؤية بزاوية 360 درجة.

 

علاوة علي ذلك تم تزويدها برادار مبسط يكشف لقائد السيارة الأجسام الموجودة حولها في أثناء القيادة تماماً كما تفعل أنظمة كشف البقع العمياء في السيارات الحديثة.

المركبات أغرب السيارات التصميمات الماركات السيارات

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