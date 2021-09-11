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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الدور الثاني لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة  الشعبة العلمية ، على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 لاداء امتحان مادة الكيمياء.

 

 ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون امتحان الدور الثاني لمادة الكيمياء 25045 طالب/ طالبة في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

 

كما يتوافد طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية ، على لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021 لاداء امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 10627 طالب/طالبة،على مستوى الجمهورية.

 

ويتوافد طلاب الثانوية العامة 2021 (المكفوفين) على لجان الدور الثاني لاداء الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 2 طالب/طالبة، يكما يتوافد طلاب الثانوية العامة 2021 بمدارس المتفوقين (stem) على لجانهم لاداء امتحان "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)" بإجمالي عدد 2 طالب/طالبة.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات.

 

جدير بالذكر أنه بناءا على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، اقتربت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من المحطة الاخيرة ، حيث لم يتبق في الجدول غير يومين هما الاحد 12 سبتمبر 2021 الذي يؤدي فيه الطلاب الجيولوجيا لعلمي علوم - علم النفس لأدبي - التفاضل والتكامل لعلمي رياضة ، و يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 يؤدي فيه الطلاب امتحان الاحياء لعلمي علوم - الفلسفة لأدبي - الاستاتيكا لعلمي رياضة.

 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة 2021 الراسبين في 3 مواد لن يكون لهم أحقية في دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، سيخوضها عدد 160 ألف طالب و طالبة على مستوى الجمهورية. 

 

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات 2021.

 

وأضاف وزير التعليم، أنه بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة سيتم توزيع كل طالب على الكلية المناسبة لمجموعه حتى لو مجموعه كان في تنسيق المرحلة الأولى التي انتهت.

 

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن السر وراء حصول بعض طلاب الثانوية العامة على درجة النجاح فقط في أكثر من مادة هو "درجات الرأفة" التي رفعت حالة الطالب من راسب في المادة إلى ناجح بنصف الدرجة الكلية بالضبط.

 

وأوضح وزير التعليم ، أن الوزارة واجهت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 حملة تشكيك مستمرة بلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني.

 

وقال وزير التعليم: “أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني مجاني لتظلمات الثانوية العامة 2021 حرصا على الشفافية ولضمان حقوق كل طالب متضرر من درجات رغم يقين الوزارة بسلامة ودقة التصحيح الالكتروني”.

 

وأضاف وزير التعليم: “تم فحص الملايين من أوراق الإجابة المتظلم منها والتأكد من سلامتها و مضاهاة نموذج الإجابة”.

 

وأعلن وزير التعليم، أنه تمت إضافة درجات رأفة حتى ١٠٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

 

وأوضح أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، كما تم إضافة درجات رأفة اضافية حتى ٥٪؜ من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، و استفاد من ذلك ١٤٨٠ من الطلاب من هذه الدرجات.

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