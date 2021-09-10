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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: لا صحة للأخبار المتداولة عن نظام تقييم 4 ابتدائي

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تعلن رسميا تفاصيل مناهج النظام الجديد (تعليم ٢) وطرق التقييم الجديدة للصف الرابع الابتدائي قبل بدء العام الدراسي

وقال وزبر التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : للمرة الثانية نؤكد أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله في هذا الشأن على مواقع التواصل على الإطلاق.

ومن جانبه، يرصد موقع صدى البلد في هذا التقرير بالتفصيل أسماء الكتب الجديدة المقرر تدريسها لتلاميذ 4 ابتدائي لأول مرة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

علم موقع صدى البلد ان تلاميذ 4 ابتدائي سوف يدرسوا الكتب التالية : 

التربية الدينية

اللغة العربية

كراسة الخط العربي

كتاب connect

 كتاب connect plus + كتاب التدريبات

العلوم

الرياضيات

الدراسات الاجتماعية

 تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

المهارات المهنية

كتاب القيم واحترام الآخر

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، بسرعة موافاة الوزارة بأعداد معلمي مواد (القيم واحترام الآخر - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - المهارات المهنية - التربية الموسيقية - التربية الفنية ) ، وذلك على مستوى جميع الادارات التعليمية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية (حكومي وخاص) ، لطباعة الاعداد المطلوبة من ادلة المعلم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن مناهج نظام التعليم الجديد ستصل إلى 4 إبتدائي من العام الدراسي القادم، و سيكون بها طفرة كبيرة جدا في التعامل مع المواد. 

وأضاف وزير التربية والتعليم: قررنا إضافة مواد جديدة لم تكن تدرس من قبل لتلاميذ للصف الرابع الإبتدائي .

وأعلن وزير التربية والتعليم، أن تلاميذ 4 إبتدائي سيدرسون لأول مرة تقنيات المعلومات والاتصالات ، وسيدرسون أيضا المهارات المهنية. 

وقال وزير التربية والتعليم إن طلاب الصف الرابع الإبتدائي سيدرسون كتبا جديدة تماما في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية .

أسعار كتب 4 ابتدائي الجديدة

  • التربية الدينية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - إنجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

 

  • اللغة العربية: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي  ، و 100 جنيه المدارس الدولية.

 

  • كراسة الخط العربي: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي، و 100 جنيه المدارس الدولية.

 

  • كتاب connect: سعره 50  جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

 

  • كتاب connect plus + كتاب التدريبات:  150 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي).

 

  • العلوم: سعره 50  جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

 

  • الرياضيات:  سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.
     
  • الدراسات الاجتماعية: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

 

  • تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: سعره 50  جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

 

  • المهارات المهنية: سعره 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية والخاصة الفرنسية و المدارس القومية والخاصة العربي.

 

  • كتاب القيم واحترام الآخر: 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) والمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسي والمدارس القومية والخاصة العربي ،  و 100 جنيه المدارس الدولية.

 

  • إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة: 650 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و500 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية ، و 500 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي  و400 جنيه المدارس الدولية.

 

  • إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب  (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 747.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 575 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و575 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي  و 460 جنيها المدارس الدولية.

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