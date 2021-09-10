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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش رسم وحلي وفنون شعبية على المسرح المتنقل بالإسماعيلية

صدى البلد

 تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في تقديم فعاليات المسرح المتنقل التي تقام من خلال فرع ثقاقة الاسماعيلية باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتستمر حتي ١٨ سبتمبر الجاري بمدينة فايد بالاسماعيلية. 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

تضمن اليوم الثاني من الفعاليات ورش الطباعة علي القماش تدريب الفنانة سهي عشرى والتي استكمل خلالها المتدربين بعض الرسوماتـ وبدأ الجميع باستخدام الالوان وتلوين رسومتهم عن طريق استخدام الاسفنج فى الطباعة وبعض الفرش.

بدأت ورشة الحلي بالنحاس بشرح مفصل للفنانة نجاة عبد القادر مدربه الورشة، عن تعريف الأدوات المستخدمة، وتم التعرف على اشكال الحلى وأنواعها، كما تم شرح كيفية تركيب أجزاء السلسلة ببعضها البعض. 

واختتمت الفعاليات بتقديم فرقة بورسعيد للفنون اطفال بقيادة الفنان محمد عشرى مجموعة من التابلوهات علي انغام الضمة منها "النوبي، شقاوة، الوطني، الفرعوني، حلاوة شمسنا، الاسكندرانى، بلدى، بورسعيد جميلة،  الصياد، مصر بتكبر، البموطي"، بحضور اعداد كبيرة من جمهور مدينة فايد.

قصور الثقافة وزير الثقافة الاسماعيلية أطفال المسرح المتنقل

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