لفتة طيبة لمدرب يد الزمالك السابق بعد الفوز علي الأهلي في السوبر الإفريقي

ظهر حسين زكي، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، في مدرجات الصالة المغطاة (حسن مصطفى) بمدينة 6 أكتوبر لمؤازرة أصحاب الرداء الأبيض أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة في لقاء السوبر الأفريقي لليد.

ورحل حسين زكي عن تدريب الزمالك عقب نهاية الموسم وتولى المهمة من بعده الإسباني أوليفير روي.

وحرص زكي على دعم اللاعبين واحتفل معهم بالتتويج باللقب في المدرجات كما تسلم لاعبو الفريق الأبيض قمصانا تحمل القميص رقم 7 إشارة للتتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخ النادي.

جدير بالذكر أن نادي الأهلي حصد لقب بطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد مرة وحيدة كانت في عام 2017.

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفير روي، بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا طارق محروس، بنتيجة 28-27.

وحسم لاعبو الزمالك المباراة في أخر ثانية في اللقاء التي كانت متجهة الي لعب شوط ثالث بعد التعادل 27-27 قبل أن يحرز يحيي الدرع هدف الفوز في اخر ثواني اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 14، قبل أن يقلب الفارس الأبيض الطاولة ويحقق الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الفريقان أداء مميزًا خلال أحداث المباراة وأظهرا كرة اليد المصرية بأفضل شكل.

ليحقق أبناء القلعة البيضاء اللقب السابع في تاريخهم ويحتفظوا بالكأس للمرة الثالثة على التوالي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان.

وبهذه النتيجة صعد الزمالك لبطولة العالم للأندية على أن يلتقي نظيره برشلونة الإسباني في أول أدوار البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.