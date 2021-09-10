جامعة عين شمس: إحالة طبيب أهان الممرض إلى التحقيق.. وإيقافه عن العمل

علق الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، علي واقعة إساءة الدكتور عمرو خيري لممرض ومطالبته بالسجود لكلب، قائلا:" تم الاتفاق على إحالة الواقعة للتحقيق بعد التواصل مع وزير التعليم العالي".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار"،:" ما حدث واقعة مشينة، وحدثت خارج نطاق الجامعة، ولكن تم تحويل الطبيب صاحب الواقعة للتحقيق، وإيقافه عن العمل وفقا لقانون الجامعات".



و تصدر فيديو لطبيب وشخصين آخرين يرتديان زي أمن إداري وكل منهما يمسك حبلًا حيث يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أثار غضب عارم لما بدر من الطبيب ولومه الممرض بسبب إهانته لكلبه ولم يكتفي بذلك حيث طلب منه السجود والصلاة للكلب.

وكان الرد سريعا من قبل وزارة التعليم العالي حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس لعضو هيئة التمريض وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

