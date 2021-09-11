إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهرمن خلالها، إعلان الشرطة الإسبانية عن اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوجو كارفاخال المطلوب للولايات المتحدة، حيث وافقت السلطات الإسبانية على تسليمه لواشنطن.

ونشرت الشرطة مقاطع فيديو لاعقال كارفاخال دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل عن اعتقاله.



وأكدت ماريا دولوريس أرغيليس محامية كارفاخال أن موكلها سيمثل أمام المحكمة الإسبانية ، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

هوجو كارفاخال جنرال فنزويلي متقاعد

يذكر أن هوجو كارفاخال جنرال فنزويلي متقاعد وأحد المقربين من الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

ووافقت المحكمة الإسبانية على تسليم كارفاخال للولايات المتحدة قبل نحو عامين.