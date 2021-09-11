نقب عن الآثار بمنزله.. ضبط 20 قطعة أثرية بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج التابع لقطاع السياحة والآثار برئاسة اللواء احمد شاكر مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن العام – مديرية أمن سوهاج) أمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه تبين وجود 3 حفر داخل مسكنه وضُبط بحوزته (الأدوات المستخدمة فى الحفر– كمية كبيرة من الرديم الناتج عن أعمال الحفر - 20 قطعة "يشتبه فى أثريتها").

بعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها وأنها ترجع إلى العصر الإسلامى.

وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة ، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجرءات القانونية.